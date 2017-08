Accusé de viol sur une étudiante de l’UPN: Le Professeur Gratien Mole Mogolo suspendu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Suite à une accusation de viol sur une étudiante de la 2ème Licence en Relations Internationales, le Professeur Gratien Mole Mogolo, Vice-doyen de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l’Université Pédagogique Nationale (UPN) est suspendu de ses fonctions.

La décision émane du Chef d’Etablissement de cet alma mater, le Professeur Pèlerin Kimwanga. A cet effet, le professeur Mole Mogolo est donc suspendu à titre préventif et surtout pour faciliter l’enquête vu la gravité des faits mis à sa charge.

La présente décision ouvre d’office l’action disciplinaire à l’égard du suspendu. Les secrétaires généraux académiques et administratifs, ainsi que le Commandant de la Police Universitaire sont chargés de l’exécution de la présente décision. Quant au concerné, aucune information n’a été donné sur sa détention ou non par l’autorité judiciaire. Affaire à suivre.

Ci-dessous, la décision du Recteur de l’UPN

