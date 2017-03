Accord du 31 décembre : Le coup de gueule de She Okitundu contre l’ UE.

La RDC rappelle l’ Union Européenne à l’ ordre. Dans un communiqué publié lundi, le conseil européen avait appelé à la mise en application rapide de l’ accord dit de la saint, seule possibilité pour résoudre la crise multiforme que traverse le pays, estiment les rédacteurs du communiqué.

« Le conseil Européen n’ est pas une autorité supranationale à l’ égard de la RDC », rétorque pour sa part, le chef de la diplomatie congolaise. Pour Leonard She Okitundu, la relation entre Kinshasa et Bruxelles est de partenariat et non de subordination.

Alors que le conseil européen dénonce le blocage de la mise en œuvre des résolutions du centre interdiocésain, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères pense « qu’il est exagéré de parler de blocage de l’ accord du 31 décembre dont la mise en œuvre, ajoute –t-il, est est tributaire d’ un débat démocratique classique dans une société pluraliste ».

She Okitundu vante « les avancées enregistrées pour la formation du gouvernement de large union nationale». Pour lui, rien ne permet donc d’ affirmer que les signataires n’ honoreront pas leurs engagements. En cas de récidive, Kinshasa promet de tirer toutes les conséquences au cas où le conseil européen ne se démarquerait pas de sa posture commanditaire.

Jean Pierre Kayembe