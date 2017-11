Accident de train de marchandises à Lubudi, Richard Muyej : « Les dégâts sont énormes »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un accident de train de marchandises a tué au moins une trentaine de personnes dimanche matin 12 novembre dans la province de Lualaba, dans le sud du pays. On compte également plusieurs dizaines de blessés parmi les passagers qui avaient pris place clandestinement sur le train. Au moins 33 passagers « clandestins » ont été tués ce dimanche dans l’accident d’un train à Buyofwe, environ 30 km de Lubudi dans la province du Lualaba. Le train, qui transportait des citernes d’essence, quittait Lubumbashi pour Luena. Selon la source, à bord de ce train, plusieurs passagers ont pris place en cours de route. Car, indiquent certains habitants de Lubudi, il y a longtemps que le train est passé de ce côté-là. Les passagers en ont profité pour effectuer ce voyage.

« Sur une pente, la locomotive s’est emballée avant de finir sa course dans un ravin. Ce train avait une rame à la quelle était attachée 13 wagons et les citernes d’essence. Dans ce choc, les citernes ont pris feu, surprenant certains passagers en plein sommeil. Sur les 13 wagons, 11 ont pris feu », renseigne Radio Okapi. Selon l’administrateur du territoire de Lubudi, cité par la radio Onusienne, ce bilan est encore provisoire. Car, indique-t-il, d’autres personnes seraient encore sous les décombres.

D’après le médecin chef de zone de santé de Lubudi qui s’est rendu sur le lieu de l’accident, la situation est dramatique. Il a pu ramener une trentaine des blessés, les autres sont restés faute de moyens de transport. La priorité a été accordée à ceux qui étaient dans un état grave, dont certains ont perdu leurs membres, indique la même source.

Un accident grave, décrit le gouverneur de la province, Richard Muyej Mangez, qui a donné en fin de soirée les premiers éléments sur cet accident. « L’accident s’est produit tôt le matin. Cela s’est passé dans un village à 25 kilomètres de la cité de Lubudi, vers Luena. C’est un déraillement et comme le train transportait des citernes de carburant – essence et mazout – cela a provoqué un grave incendie », a déclaré à RFI le gouverneur Richard Muyej Mangez.

« Les dégâts sont énormes. Il y a jusque-là une trentaine de corps, 26 blessés qui ont été acheminés à l’hôpital de Lubudi… Les recherches se sont poursuivies jusque tard le soir. C’est un accident grave », a ajouté le gouverneur Richard Muyej Mangez.

Quant aux causes de ce déraillement, le gouverneur espère davantage de précisions dans les heures qui suivent. « La locomotive se serait emballée dans une pente et j’apprends que ce n’est pas la première fois qu’il y a un accident sur le site. Mais nous aurons davantage de précisions avec l’arrivée sur l’expertise de la SNCC [Société nationale de chemin de fer du Congo], qui est arrivée sur le site », a indiqué le gouverneur de la province de Lualaba.

(JMNK)

