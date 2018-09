A trois mois des élections: La CENI installe des machines à voter dans les aéroports et ports de la Rdc

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A trois mois des élections présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre 2018, le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, M. Norbert Basengezi, a lancé ce vendredi 21 septembre, la phase de l’installation des machines à voter dans les aéroports et ports de la République Démocratique du Congo en vue de renforcer la sensibilisation des électeurs sur l’usage de cet important outil de vote qui sera utilisé lors des scrutins précités.

Accompagné des Membres de l’Assemblée plénière et du Secrétaire Exécutif National de la CENI, Norbert Basengezi a d’abord présenté ses civilités aux autorités de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dont le président du conseil d’administration et le directeur général adjoint, qui ont accepté de mettre à la disposition de la CENI des espaces dans ces lieux stratégiques que sont les aéroports.

A l’aéroport international de N’Djili, 4 machines à voter y sont placées dans les isoloirs en raison d’une machine à chaque arrivée et départ des vols nationaux et internationaux. Au niveau de l’aéroport de Ndolo, 2 machines sont installées dans la salle d’attente des vols nationaux.

L’objectif poursuivi par la CENI est de permettre aux passagers d’expérimenter l’utilisation de cet outil de vote. Ainsi, la CENI, à travers un communiqué remis au service compétent de la RVA, convie chaque passager à expérimenter cet outil de vote qui sera utilisé lors des scrutins du 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo. Les passagers trouvés sur place n’ont hésité un seul instant pour expérimenter cette innovation de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Le choix de l’aéroport international de N’Djili se justifie notamment par le trafic très important enregistré au niveau de cette importante porte d’entrée et de sortie de la République Démocratique du Congo. « L’aéroport de N’Djili reçoit plus ou moins 100.000 personnes par mois. Ce qui signifie que nous atteindrons plus ou moins 1.000 familles d’accueil par mois », a souligné le Vice-président de la CENI.

M. Norbert Basengezi a annoncé que le partenariat ainsi conclu entre la CENI et la Régie des Voies Aérienne s’étendra dans tous les aéroports, aérodromes et autres pistes de la RDC. « Ce partenariat ne se limite pas à ces deux aéroports mais dans tous les aéroports, aérodromes et pistes de la République Démocratique du Congo et cela, par la lettre que le DG de la RVA a adressé à ses services et cadres qui sont à l’intérieur du pays », a déclaré le Vice-président de la CENI.

Après les aéroports, la CENI poursuivra cette opération d’installation de la machine à voter au niveau des principaux ports à travers le pays. A travers cette opération, ce nouveau dispositif de vote qu’est la machine à voter fera témoignage de lui-même. « Plus nous critiquons la machine, moins nous aurons d’électeurs mais moins nous critiquons la machine, plus nous aurons beaucoup d’électeurs », a ajouté le Vice-président de la CENI.

Pour rappel, le vice-président de la CENI a signifié que 1.200 machines à voter ont été déployées à travers le pays dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur son utilisation.

JMNK/Ceni

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.