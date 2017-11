A travers son porte-parole: L’UE salue un calendrier qui ouvre le cycle des élections

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A l’instar de toute la communauté internationale, l’Union Européenne se devait à son tour de saluer la publication par la CENI du calendrier électoral en République démocratique du Congo. C’est le sens de la déclaration de Mme Catherine Ray, porte-parole de la commission des Affaires étrangères parvenue à la rédaction du Journal L’Avenir. « L’annonce du calendrier électoral ouvre le cycle des élections en République démocratique du Congo qui doit mener à une transition démocratique. Les autorités et institutions en charge de leur organisation sont désormais responsables de la mise en œuvre effective de ce calendrier, à travers un processus légitime et consensuel impliquant tous les acteurs politiques et civils », indique-t-elle, avant d’ajouter que le dialogue et le rejet de tout recours à la violence doivent prévaloir.

A en croire Mme Catherine Ray, pour réunir les conditions d’élections crédibles et inclusives, il est primordial de mettre en œuvre les mesures de décrispation politique nécessaires, dans le respect de la Constitution et de l’accord du 31 décembre 2016. Dans ce cadre, insiste-t-elle, l’Union européenne travaillera avec les acteurs congolais et ses partenaires, en particulier les Nations Unies, l’Union Africaine, la Communauté de développement de l’Afrique australe et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), pour contribuer à atteindre cet objectif.

Soulignons par ailleurs que l’Union européenne fait partie de l’équipe conjointe d’experts, qui, conformément au communiqué de la réunion tenue en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 septembre 2017, aura pour mandat d’accompagner la mise en œuvre du processus électoral.

(JMNK)