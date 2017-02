A travers Nicolas Akpanza Mobuli, élu de Basankusu: Le Grand Equateur pleure Etienne Tshisekedi

La mort n’a ni tribu ni de couleur ni frontière, moins encore de sexe et d’âge ! Elle a été brusque contre Etienne Tshisekedi, figure de proue dans la sphère politique de la République démocratique du Congo, et cela n’a laissé personne indifférent. Malgré les divergences politiques, les Congolais ont une seule âme. En Africain, on ne parle jamais du mal d’un défunt. La tradition l’oblige ! Elle a bouleversé la classe politique, parfois la donne politique peut ou ne pas changer avec la disparition de cette figure emblématique. L’opposition tout comme la Majorité au pouvoir, tous s’inclinent devant la mémoire de ce grand homme resté dans l’opposition politique à la recherche d’un Etat de droit, de la démocratie et de la liberté d’expression.

Il faut dire qu’Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ancien compagnon de la Révolution du Maréchal Mobutu, ancien commissaire général du gouvernement issu du 14 septembre 1960, puis de 24 novembre 1965, a occupé successivement des postes de responsabilité au Zaïre. Cependant, en 1982, à la suite de la lettre de 52 pages adressée au Président Fondateur du MPR, lui et ses collègues députés nationaux ont créé, le 15 février 1982, l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Ce parti de l’opposition a marqué l’histoire politique du pays. Plusieurs acteurs politiques ont compati aux malheurs qui ont frappé la famille éplorée. Parmi ces acteurs politiques, figure Akpanza Mobuli Nicolas, député national élu de Basankusu, dans l’actuelle province de l’Equateur.

A l’occasion, il adresse ses condoléances à la famille d’Etienne Tshisekedi en sa qualité de Président du Regroupement des Parlementaires du Grand Equateur « REPEQ » et Président de la Croisade pro-Dialogue pour la Sauvegarde de la Paix en République Démocratique du Congo « CDPC »,

C’est avec consternation et douleur, que le Président du Regroupement des Parlementaires du Grand Equateur « REPEQ » et Président de la Croisade pro-Dialogue pour la Sauvegarde de la Paix en République Démocratique du Congo « CDPC », Honorable Akpanza Mobuli Nicolas, a appris, la disparition inopinée de Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président national de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social « UDPS » survenue à Bruxelles en Belgique, le 01 février 2017.

Au nom de tous les membres de ces deux organisations politiques, il adresse à la famille biologique de l’illustre disparu ainsi qu’à sa famille politique, ses condoléances les plus émues.

Aussi tient-il à rappeler au peuple congolais que Monsieur Tshisekedi était connu non seulement à cause de ses prises de position politique mais aussi et surtout pour son sens élevé de responsabilité, d’organisation et de gestion des ressources.

C’est dans ce cadre précis qu’il est parvenu à hisser son parti politique au top niveau des formations politiques de la République qui, l’on s’en doute bien, demeure inamovible dans tous les coins et recoins du pays.

L’aura, cette atmosphère spirituelle qui a toujours habité cet homme politique de grande envergure, fait de lui aujourd’hui un personnage inoubliable, une Icône, Porte-étendard, Grand Timonier et Défenseur des valeurs républicaines.

Que son Ame repose en paix et la Terre de nos ancêtres lui soit douce et prospère, a conclu le Président du REPEQ et élu national, Akpanza Mobuli Nicolas.

(Pius Romain Rolland)