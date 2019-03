A travers le CDC et l’USAID: Washington rassure la Rdc de son soutien

Robert R. Redfield et le Dr Alma Crumm Golden, respectivement 18ème Directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’Administrateur de l’Agence pour le registre de substances toxiques et des maladies, et sous-administratrice adjointe principale du Bureau pour la santé mondiale de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), sont en visite en République démocratique du Congo. Hier, avant d’échanger avec une brochette de journalistes, ils ont eu un entretien avec le ministre de la Santé, Oly Ilunga. Ils l’ont rassuré du soutien de leurs institutions dans le renforcement des capacités d’acteurs locaux et dans la lutte contre Ebola. En plus, ils ont parlé de la lutte contre la mortalité infantile et ils prévoient de financer un programme de 300 millions de dollars Us dans 9 provinces de la Rdc. Ils n’ont pas manqué de discuter sur le futur de la coopération entre les Etats-Unis et la Rdc et comptent rencontrer le Président Tshisekedi, pour voir en quoi ils peuvent lui être utiles.

Introduit par l’Ambassadeur Mike Hammer, Robert R. Redfield a expliqué le travail du Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui est basé sur l’identification et le traitement des maladies. Structure qui existe depuis 2002, elle s’occupe du renforcement des capacités, particulièrement dans la réponse et l’identification des maladies. Le CDC dit avoir formé 196 experts qui sont sur terrain. A cela s’ajoutent 140 personnes formées contre les maladies infectieuses. « Ceci est important pour soutenir le Ministère de la Santé dans son effort de combattre la pandémie à virus Ebola. En plus de cela, nous avons créé deux laboratoires qui augmentent la capacité de réagir aux problèmes. Ces interventions, en plus d’être bénéfiques dans la lutte contre Ebola, peuvent aussi l’être dans la lutte contre la rougeole, le choléra, la fièvre jaune », a expliqué M. Robert R. Redfield, qui reconnait que c’est un apport important qui a permis de contenir Ebola et de faire face de manière efficiente dans sa lutte. Nous espérons continuer à soutenir et à équiper ces organisations et institutions, pour continuer à combattre les maladies infectieuses.

Quant au Dr Alma Crumm Golden, elle a expliqué que le pays a des défis, mais aussi des opportunités. Elle est revenue sur l’historique de l’Usaid qui a commencé son implantation quelques années après l’indépendance du pays, soit une présence dans le pays pour une période d’un demi-siècle. Ses actions en Rdc s’étendent à l’accès aux soins, sur la mortalité infantile, la tuberculose, la lutte contre le sida, etc. Aussi des programmes en matière d’éducation, la croissance économique, l’environnement. « En plus de travailler avec les organisations d’inspiration religieuses, nous œuvrons aussi avec d’autres groupes qui ont accru leurs capacités à travailler avec nous. Nous reconnaissons que des progrès ont été faits, mais les défis demeurent. Ces défis ne sont pas limités, mais comprennent la mortalité infantile, etc. », dit-elle, avant d’ajouter qu’au cours de sa visite en Rdc, elle a pu admirer la richesse, la détermination du peuple congolais, ce qui constitue un atout important. Nous saisirons cette opportunité pour continuer notre engagement en RDC.

Et de renchérir que l’Administrateur de l’USAID veut aider le pays à se prendre en charge. Nous rêvons le jour où le Congo sera en mesure par lui-même de gérer tous ces programmes. Je suis optimiste que les talents et les compétences sont là. Elle a terminé par rappeler que le 8 mars, c’est la journée mondiale des femmes et c’est une occasion de rendre hommage aux nombreuses femmes qui se battent pour le développement de leur pays. C’est un honneur pour les USA de soutenir la promotion de la femme. « Parmi toutes les personnes qui font la promotion des droits de la femme, je rends un hommage particulier au prix Nobel de la paix, le Dr Mukwege ».

Quid Robert R. Redfield et du Dr Alma Crumm Golden

Robert R. Redfield est le 18ème directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l’administrateur de l’Agence pour le registre des substances toxiques et des maladies. C’est un leader de la santé publique activement engagé, depuis plus de 30 ans, dans la recherche clinique et les soins cliniques des infections virales humaines chroniques et des maladies infectieuses, incluant particulièrement le VIH.

Il a exercé les fonctions de directeur-fondateur du Département de la recherche sur les rétrovirus dans le cadre du Programme de recherche sur le VIH de l’armée américaine et a pris sa retraite après 20 ans de carrière au sein du corps médical de l’armée américaine. Après son service militaire, il a cofondé l’Institut de virologie humaine de l’Université du Maryland avec les Dr William Blattner et Robert C. Gallo et a été chef des maladies infectieuses et vice-président chargé de la médecine à la faculté de médicine de l’Université du Maryland.

Le Dr Redfield a, de bonne heure, fait plusieurs contributions importantes à la compréhension scientifique du VIH, comprenant notamment la démonstration de l’importance de la transmission hétérosexuelle, la mise au point du système de classification Walter Reed de l’infection par le VIH et la démonstration de la réplication active du VIH à tous les stades de l’infection par ce virus.

Outre ses travaux de recherche, le Dr Redfield a supervisé un vaste programme clinique fournissant des soins et un traitement du VIH à plus de 5000 patients vivant à Baltimore et à Washington, D.C. Le Dr Redfield a été membre du Conseil consultatif du président des Etats-Unis sur le VIH/Sida de 2005 à 2009. Il a également exercé les fonctions de président du Sous-comité international de 2006 à 2009.

De plus, le Dr Redfield a été membre du Conseil consultatif du bureau de recherche liée au SIDA à l’Institut national de santé, du Conseil consultatif du Fogarty International au sein du même institut et du Comité consultatif sur les agents anti-infectieux de la Food and Drug Administration.

Tandis que le Dr Alma Crumm Golden est sous-administratrice adjointe principale du Bureau pour la santé mondiale de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Pédiatre de formation, le Dr Golden a travaillé dans les domaines de la pédiatrie privée, des services de santé pour les indigents, de la médecine universitaire, de la santé publique, de l’administration des soins de santé et des politiques de santé. Diplômée de la faculté de médecine de l’Université du Texas, le Dr Golden a par la suite exercé les fonctions de directrice des services pédiatriques du programme de santé maternelle et infantile de cette université, établissant et gérant 16 cliniques dans le sud et l’est du Texas.

Au cours de sa carrière, le Dr Golden a enseigné à la faculté de médicine de l’Université du Texas et au Texas A & M Health Science Center. De 2002 à 2006, elle a—en tant que personne nommée par le Président des Etats-Unis—également exercé les fonctions de sous-secrétaire adjointe du Bureau des questions relatives à la population, chargée notamment de la planification familiale, de la prévention de la grossesse chez les adolescentes, de l’adoption des embryons et de l’abstinence.

JMNK