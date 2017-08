A travers la multiplication des rapports: L. Mende redoute une pression à la justice

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A travers un rapport du 10 août 2017 adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui devait être au centre du débat hier mardi, un groupe d’experts conclut que le 12 mars 2017, le Coordonnateur du Groupe et spécialiste des groupes armés, Michael Sharp, et la spécialiste des questions humanitaires, Zaida Catalán, ont été assassinés de façon préméditée dans des circonstances non encore élucidées à ce jour. Un assassinat de membres du Groupe d’experts qui, pour le Groupe d’experts constitue une attaque contre le Conseil de sécurité, et par conséquent, une violation grave du droit international humanitaire.

Le Groupe qui a effectué des analyses préliminaires d’enregistrements téléphoniques et d’une vidéo de l’assassinat, et réalisé des entretiens, pense que les éléments de preuve préliminaires en sa possession ne permettent pas encore de déterminer les responsables du meurtre. Toutefois, à la lumière des informations disponibles, le rapport souligne qu’il ne saurait exclure l’implication de différents acteurs (favorables ou non au Gouvernement), les factions Kamuina Nsapu, d’autres groupes armés et les membres des services de sécurité de l’État.

Face à ce énième rapport, le Gouvernement de la République ne pouvait pas rester indifférent. C’est ainsi le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du Gouvernement, a indiqué au téléphone de la Rtga World que nous n’avons pas de réaction à faire. « C’est notre ambassadeur à New York qui va donner son point de vue. Vous savez qu’il y a un procès qui a lieu maintenant à Kananga sur l’assassinat de ces deux experts de l’ONU. Les gens ont été arrêtés, ils sont présentement devant la justice. On n’a pas à multiplier comme ça les rapports pour égarer ou faire pression sur notre justice », dit-il, avant de souligner qu’il est interdit à un membre de l’exécutif de faire des commentaires sur une procédure qui est en cours dans son pays. Comme pour dire que s’il y a quelqu’un à New York ou à Genève qui a des éléments complémentaires, ce que nous pouvons conseiller, est qu’on les mette à la disposition de la justice congolaise.

(JMNK)