A travers Kinshasa: Insalubrité et insécurité alimentaire embarrassent les gestionnaires des marchés

Dans le contexte kinois, l’insécurité alimentaire est une réalité amplement éprouvante. Les acteurs du marché s’y frottent d’ordinaire: les vendeurs et vendeuses, les consommateurs et les gestionnaires de ces lieux. Un père de famille liant la dégradation continue de l’environnement à la montée de maladies diverses à Kinshasa : le choléra, la fièvre typhoïde, la verminose, etc. s’est estomaqué en ces termes : « Dans le contexte du pouvoir par et pour le peuple, la persistance de la menace liée à l’insalubrité ambiante dans les marchés de Kinshasa devrait interpeller au plus haut point les décideurs. Ceci d’autant plus qu’à tous les niveaux, la gouvernance est motivée par le programme de de la révolution de la modernité qui prône notamment le changement de mentalités. Dès lors, il s’observe des contradictions dans la gouvernance courante puisque l’autorité, tout en prônant un plan de gouvernance tenant compte des préoccupations de santé publique, laisse faire paradoxalement des acteurs qui, dans leurs secteurs d’activités respectifs, sapent les efforts entrepris pour atteindre des objectifs liés à un mieux–être individuel et collectif », a-t-il regretté.

Matete : Les bonnes consciences appellent à une inspection des chambres-froides

Dans la commune de Matete, les bonnes consciences invitent l’autorité à prendre à-bras-le corps le sérieux des habitudes qui entretiennent l’insécurité alimentaire dans cette entité. Dans cet ordre d’idée, des chambres froides sont pointées du doigt et devraient faire l’objet d’inspection. Ces lieux de vente spécialisés dans les vivres frais recrutent des femmes comme revendeuses de poissons avariés. Dans l’une ou l’autre chambre froide. Il y a aussi telle femme qui n’effectue pas nécessairement de déplacement, mais une connaissance y travaillant lui apporte le lot à écouler. Car à chaque quantité vendue correspond un pourcentage à percevoir, en termes de commission.

En effet, ce qui est dénoncé à Matete rapproche cette entité du marché central de Kinshasa où se décèlent, à foison, des facteurs d’insécurité alimentaire. Le marché central de Kinshasa offre, à un rythme annuel, le spectacle de produits qui sont soudainement proposés à la clientèle à un prix spectaculairement abordable. Les importateurs qui veillent à la date d’entrée de leurs produits et à l’évolution du marché, ne se laissent guère surprendre. Le plus souvent, ils évacuent les produits en fin de date utile quinze (15) jours avant l’expiration nette. Des revendeurs à la criée recrutés s’éparpillent dans toutes les allées du marché central. A Matete, le nombre de revendeuses de poissons recrutées augmente, tant et si bien que la quantité de poissons chinchards est proportionnelle à l’affluence de chambres froides. Trois caractéristiques des poissons avariés accrochent d’emblée les bonnes consciences. D’abord, les stocks concernés quittent la chambre froide dès le coucher du soleil. Car à ces heures-là, les mains qui font le transfert du stock sont quasi assurées de ne pas être encombrées pas forte mobilisation de mouches. La deuxième caractéristique, l’âcre odeur qui s’en dégage. La troisième, les personnes destinées à écouler le stock à problème constituent hâtivement un réseau de sympathisantes. Et les poissons sont soumis à l’effet du sel pendant trois jours, avant d’être écoulés sous la forme de poissons salés. Pendant le temps de la salaison, le voisinage est soumis à la pollution, et les mouches se laissent entraîner à foison. Il ressort du message du responsable de l’OMS su-évoqué qu’une négligence nationale en matière d’insécurité alimentaire peut devenir une urgence mondiale. Car l’insécurité alimentaire joue négativement sur l’estimation de vie, expose l’organisme à des infections et crée une fissure au marché. D’un côté, les nantis qui s’efforcent d’éviter la saleté alimentaire et, de l’autre, la masse de pauvres habitués à l’insécurité alimentaire. Et dire que la santé n’a pas de prix !

Changement de mentalités : demain sera différent d’aujourd’hui

En fin octobre 2013 devant le congrès, Joseph Kabila a prononcé un discours (dont un extrait suit), consacrant la clôture des assises des Concertations nationales. A cette occasion, le Chef de l’Etat n’est pas allé par quatre chemins, pour démontrer que la cohésion nationale sans un repentir sincère, voire une métamorphose individuelle et collective, n’est qu’un vœu pieu. Aussi appelle-t-il les Congolais de tous bords à la régénération, en vue d’assumer avec responsabilité ce nouveau virage.

« Grâce aux Concertations nationales, demain sera différent d’aujourd’hui. L’émergence de la RD Congo exige en effet, que chacun s’engage et que, là où il sert la République, il s’améliore. Par- delà la mobilisation générale, c’est donc à un changement profond que nous sommes individuellement et collectivement appelés. Changement de mentalités, de méthodes et de comportement », a dit le Chef de l’Etat.

(Payne)