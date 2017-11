A Sharm El Cheikh en Egypte: Ramazani Shadary hôte de la conférence international sur la jeunesse

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président Égyptien, Adbel Fatah El Sissi a ouvert dimanche tard dans la soirée, à Sharm El Cheikh, le forum mondial sur la jeunesse. C’était en présence de ses pairs chefs d’Etats dont le Palestinien Mahmoud Abbas, le Mauritanien Ould Abdel Aziz, le Gabonais Ali Bongo pour ne citer que ceux-là, des chefs des gouvernements et de 52 délégations officielles dont celle de la République démocratique du Congo conduite par le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, représentant personnel du Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Dans sa suite, le vice-ministre des Affaires Etrangères et Intégration régionale, Âgée Age Matembo Toto. Prêt de 3000 jeunes, garçons et filles venus de 113 nationalités de différentes contrées du monde prennent part à ces travaux du 05 au 10 novembre 2017.

Après avoir entendu les déclarations des délégués des jeunes sur leur plaidoyer auprès des décideurs du monde entier face à la menace terroriste qui trouve une terre fertile dans la jeunesse, les changements climatiques qui affectent la planète, les migrations irrégulières des jeunes, l’urgence d’un développement durable axé sur les nouvelles technologies et la créativité des jeunes, le dialogue des civilisations et des cultures devenu un impératif, la création de futurs leaders par la formation dès aujourd’hui des jeunes, le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies présent à ce forum a été invité à prendre la parole. Il a, à cette occasion, exhorté les jeunes du monde entier à continuer à croire dans la Charte des Nations Unies qui veut que les jeunes contribuent à l’avènement d’un monde meilleur, un monde de la paix. Aussi, a-t-il salué le parrainage de ce forum par le Président Égyptien à Sharm El Sheikh, ville située au bord de la mer rouge et entourée par le Mont Sinaï où le prophète Moïse rencontra Dieu selon la foi judéo-chrétienne.

Avant de déclarer ouverts les travaux de ce forum axé sur trois concepts ” Ensemble pour la paix”, ” Ensemble pour la créativité “, ” Ensemble pour le développement “, le président égyptien a dit aux jeunes: ” vous avez la voix pour construire l’avenir du monde en méritant notre confiance, vous avez la voix pour que les hommes vivent en paix”. Pour rappel, le forum sur la jeunesse est une plate-forme d’expression libre des opinions des jeunes sur la marche du monde , un lieu de partage d’expériences entre jeunes et un rendez-vous de la jeunesse avec les décideurs et dirigeants influents dont ils sollicitent l’implication dans la formulation des réponses à leurs défis.

Soulignons que c’est le samedi dernier que le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary est arrivé dans les après-midi à Sharm El Cheik en Egypte en passant par la capitale le Caire. Accompagné du Vice-ministre des Affaires Etrangères, le numéro de l’Intérieur congolais vient représenter personnellement le président de la République, Joseph Kabila Kabange à la conférence internationale sur la jeunesse qui se tient dans la ville de Sharm El Cheik, à une heure de vol du Caire, au bord de la mer rouge. 10.000 jeunes venus de 66 pays de tous les continents vont prendre part à ces assises dont l’ouverture officielle est prévue dimanche 05 novembre par le président égyptien Abdel Fatah El Sissi. Plusieurs chefs d’Etats et des gouvernements, ainsi que des délégations sont déjà présents dans l’historique ville de Sharm el Cheik comme à la fois ville de la paix et lieu touristique hors du commun qui abrite le Mont Sinaï et donnant une extraordinaire vue sur la mer rouge.

(JMNK)