A Séoul: Une trentaine des techniciens de la CENI renforcent leurs capacités

Sous l’initiative et le regard vigilant du Secrétaire Exécutif National Adjoint de la CENI, M. Verdonck Tshiya Mwamba, superviseur de la mission des experts de la CENI à Séoul, une trentaine des techniciens de la CENI ont renforcé leurs capacités ce lundi 10 septembre au siège de MIRU SYSTEMS CO., LTD, précisément à son usine se trouvant en Gunyo-city à San Bon-Dong, dans la province de Gyeongai sur la prise en charge du ‘’Touch Vote System’’ (TVS).

Ce renforcement des capacités à consister principalement en une formation technique sur les différentes composantes qui constituent la Machine à Voter et de quelle manière prendre en charge les aléas techniques éventuels pouvant subvenir lors de l’utilisation de cet outil, fruit de l’intelligentsia congolaise.

A cette occasion, deux ingénieurs sud-coréens de Miru System ont facilité cette formation très technique. Il s’agit de l’ingénieur mécanique, M. Choi Sung Kyu et de l’Ingénieur électronique, M. Lee Yun Bok qui, à tour de rôle, ont présenté la Machine à voter dans ses différents compartiments et cela de façon concrète en dépiécant chaque partie tout en présentant son utilité et son fonctionnement pour que la machine puisse jouer son rôle d’imprimante de bulletins de vote et du scanner incorporé dans celle-ci.

Il ressort de cette formation très technique que la machine à voter fonctionne grâce à un dispositif simple, mais pratique pour que l’électeur puisse voter avec facilité et que les choix de l’électeur soient imprimés aussitôt le vote clôturé en présence des témoins.

Parmi les composantes du Kit, il sied de noter, notamment, les ports USB, les cartes mémoires, les batteries, un écran tactile, le GPS et ainsi que les différents schémas qui constituent l’hardware de la machine.

Bien après, les explications des ingénieurs à l’usine où s’effectue le contrôle de qualité des Kits complets de la Machine à voter et après avoir répondu aux différentes préoccupations des participants, les techniciens de la CENI ont passé un moment de pratique pour la bonne simulation du fonctionnement de la machine. Il a été question ici, pour chaque technicien de la CENI de démonter et de monter une machine à voter. Ce transfert de compétence s’est déroulé dans une ambiance très instructive pour les agents de la CENI.

Les ingénieurs de Miru System sont d’avis que la machine qui est entrain présentement d’être contrôlée avant d’être conditionnée pour son acheminement en RDC, sera d’une efficacité de manière à garantir que les résultats reflètent le choix de l’électeur . Par cette formation, la CENI vise à minimiser les aléas techniques éventuels qui peuvent surgir dans l’utilisation de la Machine à voter sur terrain.

Très satisfaits des réponses des ingénieurs de MIRU SYSTEMS, les experts de la CENI à Séoul ont remercié les autorités de la CENI pour avoir initié cette formation. Une autre formation sur le software va compléter celle-ci très prochainement afin de dissiper toutes les interrogations qui ne concernent pas la composition matérielle mais le fonctionnement du logiciel.

(JMNK)

