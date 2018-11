A peine lancé sur la toile, l’opus “Control” de Fally Ipupa bien accueilli par les Kinois

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les mélomanes kinois, amateurs de la bonne musique que distille la chanteur Fally Ipupa DiCaprio se trémoussent à qui mieux-mieux au rythme de la nouvelle œuvre de leur idole qui, sous le titre “Control”, se trouve déjà sur la toile.

En effet, en compositeur infatigable, Fally Ipupa ne se décourage jamais pour écrire ses chansons quel qu’en soient les prix afin de plaire à ses nombreux fans. Dans ce cadre, son nouvel opus se trouve déjà à la portée du public par le truchement des réseaux des téléchargements.

C’est donc là une nouvelle mode d’évolution utilisée par les artistes-musiciens pour échapper à la vigilance de la Commission Nationale de Censure qui, ne sachant plus que faire, continue à sombrer dans sa léthargie pendant que dans le circuit musical, des œuvres truffées des insanités continuent à faire la vague sans autre forme de procès.

Qu’à cela ne tienne, l’opus “Control” du compositeur de “Droit chemin” est déjà sortie et par la magie de l’Internet, son auteur est déjà en train de faire une bonne commercialisation par rapport au nombre de vues. Qui dit mieux?

Kingunza Kikim Afri/Cp

