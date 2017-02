A Nyamilima (Nord-Kivu): Des May-May attaquent un Centre d’enrôlement des électeurs

Selon une dépêche parvenue à la Rédaction du Quotidien L’Avenir, le CEPADHO a été alerté de l’incursion vers 18h30 de ce jeudi 09 février d’un groupe armé identifiée comme May-May à Nyamilima, dans le Groupement de Binza, Chefferie des Bwisha, au nord-est du Territoire de Rutshuru, en Province du Nord-Kivu. A en croire nos sources, les assaillants se sont introduits au Centre d’enrôlement des Électeurs de l’Institut nyamilima, situé au Quartier Mapendo, non loin de l’Hôpital Général de la place.

En effet, c’est le brave policier commis à ce Centre d’Identification et d’enrôlement des électeurs qui vient d’en payer le prix, en prenant seul la défense de l’institution et de toute l’agglomération. Au cours des échanges des tirs avec les May-May qu’il a réussi à repousser, le policier a été touché d’une balle au ventre et s’en est tiré grièvement blessé. La victime est admise présentement à l’Hôpital Général de Nyamilima.

Les informations parvenues au CEPADHO indiquent que ce sont les May-May/Charles qui auraient tenté ce coup. Ils se seraient repliés dans le Parc, après la déroute leur infligée ce soir à Nyamilima. Le CEPADHO qui salue la bravoure du policier blessé encourage les Autorités à renforcer les effectifs militaires et policiers dans le Groupement Binza en vue de rassurer la population et d’y sécuriser le processus d’enrôlement des électeurs. Cette organisation prie l’Autorité Provinciale de prendre soin de ce brave policier blessé en protégeant le Centre d’enrôlement et le village de Nyamilima, afin d’encourager les autres dans les mêmes circonstances à faire de même.

(JMNK)