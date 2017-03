A New-York : Mamane Sidikou plaide pour le renouvellement du mandat de la Monusco

L’ avenir de la Monusco à l’ instant en discussions à New-York. Une réunion du conseil l de sécurité des nations-unies est en cours sur la situation de la mission de l’ONU déployée en RDC. L’ enjeu de cette rencontre, c’ est le renouvellement ou non du mandat de celle que l’ on considère comme la mission la plus couteuse dans l’ histoire des nations-unies. Plusieurs officiels venus de Kinshasa participent à cette rencontre. Il s’agit notamment du vice-ministre des affaires étrangères et du représentant spécial du secrétaire général de l’ ONU en RDC.

Devant les membres du conseil de sécurité, Mamande SIDIKOU, le chef de la Monusco a plaidé en faveur du renouvellement du mandat de son organisation. « Aussi longtemps que le dialogue sera dans l’ impasse, les tensions risquent de monter », a déclaré le successeur de Martin Kobler. Pour le patron de la Monusco, le contexte politique et sécuritaire actuel demande un ajustement des priorités de la Monusco.

Dans son rapport sur la RDC, le secrétaire général de l’ ONU avait sollicité du conseil de sécurité, une prorogation du mandat de la mission jusqu’ en mars 2018. Antonio Guterres justifie ce nouveau mandat par les tensions signalées notamment dans l’ espace « Grand Kasai ». A New-York, Léonard She Okitundu ne manquera pas d’ exprimer la position défendue par le gouvernement. Favorable à la reconduction du mandat, Kinshasa souhaite que les forces de l’ ONU s’ adaptent face à la guerre asymétrique dans laquelle se trouve le pays.

Invité à cette réunion sur la RDC, le président de la Cenco a plaidé aussi pour que le conseil de sécurité active sa force d’ intervention. Pour rappel, le mandat actuel de la Monusco expire le 29 mars. Sauf catastrophe naturelle, il devra être reconduit pour une durée de douze mois.

Jean Pierre Kayembe