A Lubumbashi: E. Ramazani Shadary clôture la formation de près de 350 policiers

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est hier mercredi dans la soirée que le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani SHadary est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga. Au cours de cette mission officielle d’itinérance et d’administration du territoire, il va également y présider la cérémonie de fin de formation des policiers issus de l’Ecole de formation de Kolwezi.

C’est ce qui explique la présence à Lubumbashi du Commissaire Divisionnaire Célestin Kanyama, récemment nommé Directeur des Ecole de formation de la Police nationale congolaise. Au bas de la passerelle, à l’aéroport de la Luano, le Gouverneur de province intérimaire, Célestin Pande, le président de l’Assemblée provinciale et le Comité provincial de sécurité, les forces vives de la province et les militants des partis de la Majorité présidentielle lui ont réservé un accueil digne de son rang. Ce, avant d’effectuer avec lui à pieds sur une bonne distance, une véritable procession sur fond d’animations politiques et folkloriques locales.

« Nous avons accompagné le recrutement de plus ou moins 400 policiers, qui ont été formés ici à Lubumbashi à la Kasapa et nous venons pour aussi vérifier ce qui s’est passé et éventuellement clôturer cette formation qui nous a permis d’avoir plus ou moins 350 policiers qui seront utiles pour le maintient et le rétablissement de l’ordre public », a indiqué le patron de la territoriale.

(JMNK)