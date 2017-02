A l’occasion d’un forum à Kalemie (Tanganyika): E. Ramazani Shadary prêche la paix entre bantous et pygmées

Lors de sa communication aux hommes des médias le dimanche dernier, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadaray, avait indiqué que le Gouvernement entend organiser dans les jours qui viennent, une rencontre de deux communautés pour analyser les revendications des uns et des autres et envisager les pistes de solution susceptibles de réinstaurer la paix durable entre les deux communautés. C’est pour honorer cette promesse que le forum de réconciliation entre les bantu et les pygmées dans la province du Tanganyika s’est ouvert hier. Et ce Vice-Premier ministre Ramazani Shadary qui a prononcé hier la formule usuelle à Kalemie, où il est arrivé dans la même journée d’hier, accompagné du ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoy Mukena.

Disons que les deux communautés vivent à couteaux tirés depuis des années avec des revendications d’émancipation accompagnées souvent de violence côté pygmées et d’auto-affirmation des bantu imbus du complexe de supériorité. Le Gouvernement de la République, sur instruction du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à travers le VPM, a mis les délégués de deux communautés présents à Kalemie autour d’une même table, pour éteindre ce conflit et restaurer une paix durable et la cohabitation pacifique entre pygmées et bantu.

Pour ce forum qui va durer deux jours, le premier jour est consacré à l’audition des cahiers des charges de deux communautés, l’éclatement des équipes en commissions pour examiner les revendications … Le deuxième jour sera consacré à la lecture du rapport final, la déclaration du Tanganyika province sans flèches et l’incinération symbolique de quelques unes, ainsi que la signature d’un pacte de non agression suivie de la danse entre pygmées et bantu.

Les causes de cette déflagration communautaires

Parmi les causes, il y a la réclamation des terres propres aux « pygmées », la nomination de leurs propres chefs de groupements et des secteurs ainsi que des administrateurs des territoires. Bref, un élan d’émancipation ; la construction des infrastructures de base (écoles et hôpitaux propres à eux) ; réclamation sans délai de mariages mixtes par les pygmées d’épouser les filles bantu comme ceux-ci épousent les leurs.

Comme on peut bien s’en rendre compte, au moment où le pays est résolument engagé sur la voie de l’organisation des élections par la CENI, les provinces touchées par des troubles graves subissent aussi des perturbations majeures qui compromettent les opérations d’enrôlement des électeurs. Des masses de déplacées ne peuvent pas s’enrôler ou vont s’enrôler dans des circonscriptions autres que celles de leurs lieux de résidence habituelle. Toutefois, al situation se normalise de plus en plus à Nyunzu, Manono et Kabalo pendant que des efforts sont en cours pour le rétablissement total de l’ordre public à Moba.

Pour des résolutions claires

Le Gouverneur de la coquette province du Tanganyika, dont le chef-lieu et Kalemie, a indiqué qu’en accueillant ses hôtes, il se sent honoré et permet déjà de présager au bon résultat. « Comme gouverneur, j’ai mesuré la détresse humaine de ces gens… Ainsi, ce forum vise à prendre en compte ces cas désespérés. J’adresse mes hommages au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour avoir permis la tenue de ce forum. C’est lui qui est le garant de la paix, sans laquelle aucune action du Gouvernement ne peut être engagée. Nous espérons que les résolutions qui sortiront de ce forum seront les ambitions d’un monde de paix », dit-il.

Pour Emmanuel Ramazani Shadary, représentant personnel du chef de l’Etat, il s’est dit honoré d’ouvrir ce forum important pour la paix durable dans cette province du Tanganyika. Il a reconnu que depuis quelques temps, la situation sécuritaire de cette province est devenue préoccupante. Et ce, suite au conflit qui oppose les frères et sœurs bantu aux pygmées. Il a dit avoir échangé au quotidien avec le Gouverneur et son vice, sans oublier d’autres autorités de la province. « J’ai eu à partager avec les élus de la province, notamment les députés nationaux et sénateurs qui m’ont donné beaucoup d’explications et des recommandations. Merci à tous ceux là qui ont a porté leurs contributions », dit-il, avant d’ajouter que cette situation est préoccupante, même si le chef de l’Etat, artisan de la paix, avait déjà fat mention dans son discours sur l’état de la nation prononcé devant le congrès en novembre 2016. Et de renchérir que nous sommes déterminés à rétablir la paix et qu’il est temps d’enterre la hache de guerre pour nous retrouver nous tous dans nos villages et reprendre nos différentes activités.

Et de préciser que c’était hier soir quand le chef de l’Etat m’a reçu, il m’a demandé de vous rappeler ceci : « Twas et bantu, nous sommes tous des frères, des Congolais. Nous avons en commun notre pays, notre province du Tanganyika et l’histoire nous enseigne que depuis la pluie des temps, nous avons toujours cohabité ensemble », dit-il. Et de mentionner que nous nous retrouvons dans cette salle pour dialoguer de manière franche et fraternelle. Et quand j’ai reçu l’invitation à ce forum et lorsque j’ai parlé avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, il n’a pas hésité un seul instant. Il m’a envoyé à Kalemie. Il a rassuré qu’à l’issue de ce forum, la paix va revenir. Ainsi que vous le savez, dialoguer fait partie de nos traditions. Nous le faisons tous les jours dans nos villages sous l’arbre à palabre. Nous avons souvent retrouvé la paix quelque soit l’ampleur de la tension qui oppose les individus ou les communautés. Nous sommes ici pour chasser le démon de conflit et implanter une paix durable sans laquelle on ne peur rien entreprendre pour le développement de la province. Je suis venu ici encourager les gens à parler.

(JMNK)