A l’occasion du 3ème anniversaire du FC Renaissance: L’Evêque Mukuna produit Fabregas ce dimanche au stade des Martyrs

L’équipe de football « FC Renaissance » mise sur pied par l’Evêque Pascal Mukuna est en phase de célébrer ses 3 années d’existence. A l’occasion, de nombreuses manifestations de réjouissance sont prévues. En dehors d’une compétition sportive, le public aura droit à toutes sortes de divertissement dont un grand concert au stade des Martyrs avec à l’affiche le maestro Fabregas Mbuyulu qui a été choisi pour égayer la circonstance.

Homme de masse, l’Evêque Mukuna voudrait de par cette production qui va se dérouler en cette journée dominicale, prouver à la face du monde que tous les humains, quelle que soit leurs origines et leurs appréciations religieuses, sont égaux.

Toutefois, il y a lieu de signaler que par la faute de ses supporters qui n’ont pas ménagé leur chauvinisme, l’équipe de « FC Renaissance » a écopé d’une sanction qui devrait la ramener dans la division inférieure mais, un conciliabule a été trouvé si bien qu’elle venait d’être condamnée avec sursis et au paiement des amandes avec recommandation de bien gérer le comportement de ses supporters car, en cas de récidive, le FC Renaissance va perdre sa place en 1ère division.

(Kingunza Kikim Afri)

