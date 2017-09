A l’occasion de la sortie du disque « Tokos » de Fally Ipupa: Ce vendredi, une production du tonnerre au « Show Buzz » à la Gombe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Toujours très actif et continuellement invité à travers le monde pour des productions qui n’en finissent point, Fally Ipupa Dicaprio passe pour l’artiste-musicien qui accumule un nombre considérable de médailles dans ses armoires.

Auteur-compositeur infatigable, en un temps record, Dicaprio est en train de battre son propre record quant au nombre d’albums produits. Ces œuvres, l’une comme l’autre, ne cessent de surprendre les mélomanes par rapport à leur positionnement dans différents hit-parades.

Ainsi, après son dernier opus « Power, kosa oleka » qui a fait son chemin sans flancher, l’heure est maintenant au nouvel album que « La Merveille » vient de réaliser sous l’intitulé « Tokos ». Ce disque va être lancé dans les bacs demain vendredi 29 septembre 2017. Pour cela, il y aura dans la soirée une production au « Show-buzz » dans la commune de la Gombe moyennant 50$ l’entrée.

(Kingunza Kikim Afri)

