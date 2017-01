A l’occasion de la cérémonie d’échange des vœux de nouvel an: Le groupe parlementaires UDPS et alliés réitère son soutien à Samy Badibanga

Le Premier ministre Samy Badibanga a été au centre de deux actions collectives à forte connotation mobilisatrice entre le week-end dernier et le début de la semaine en cours. Les membres de l’Asbl ‘’Les Amis de Samy Badibanga’’ ont investi, hier, les abords de la Primature, arborant pancartes et banderoles. Leur message traduisait le soutien au Premier ministre. Ils ont adressé un mémo dans lequel ils demandent notamment à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, d’être réellement un arbre au milieu du village.

Le groupe parlementaire UDPS et alliés pour un soutien tous azimut au gouvernement

En fin de semaine, les députés nationaux membres du groupe parlementaire Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS et Alliés ont proclamé leur responsabilité historique collective devant se traduire par une mobilisation tous azimuts derrière l’action gouvernementale. Et ce, en ce temps où la marche du pays est marquée par de grandes mutations politiques.C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Premier ministre qui est, pour rappel, une émanation de leur famille politique. Ils étaient, en effet, une trentaine à être reçus par le chef de l’exécutif central, en sa résidence officielle. Dans la foulée, ses convives lui ont renouvelé leur confiance. Le Premier ministre a serré la main à tous ses visiteurs, ce qui a suffi à traduire la chaleur humaine ayant entouré ce moment qui a dépassé le seul cadre de convivialité. La rencontre ayant été placée sous le signe de la solidarité et la fraternité. L’honorable Dami Mukuna a prononcé, à cette occasion, le mot des convives. ‘’Au nom du groupe parlementaire UDPS et alliés, nous avons l’insigne honneur, Monsieur le Premier ministre, de vous présenter nos vœux les meilleurs, pour l’année nouvelle 2017. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde bonne santé, prospérité au cours de cette année. Qu’il vous comble de sa grâce et de sagesse, afin d’amener à bon port les lourdes fonctions qui vous sont confiées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange’’, a-t-il dit.

Dans son allocution pour la circonstance, le député national Serge Mayamba a exhorté les siens à accompagner ‘’leur’’ Premier ministre dans cette tâche. ‘’Au nom de nous tous, nous vous exhortons à demeurer dans la ligne que nous avons dressée, celle consistant à faire en sorte que l’action du gouvernement qui a été mis en place, qui est notre gouvernement, puisse réussir et que le nom du Premier ministre Samy Badibanga puisse être gravé sur le rocher de l’histoire. Qu’on se dise qu’à un moment donné de l’histoire, pendant des temps très difficiles, il a existé un Premier ministre qui a permis aux choses d’avancer et qui a empêché à ce qu’une grande crise ne puisse détruire ce pays’’, a-t-il souhaité.

(Payne)