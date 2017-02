A l’issue d’un atelier à Kinshasa: La Rdc se dote du répertoire fiable et de la cartographie des entreprises industrielles

Cinq jours des travaux en atelier auront suffi pour doter la République démocratique du Congo d’un répertoire fiable et d’une cartographie des entreprises industrielles et ce, province par province et secteur par secteur. Cet atelier était patronné par le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange. Dans son speech, le ministre d’Etat et ministre du Budget, Pierre Kangudia, a apprécié à sa juste valeur le travail abattu par les participants venus de toutes les provinces du pays, les ministres provinciaux en charge de l’Industrie ou leurs délégués, tout en indiquant que le répertoire et la cartographie industrielle constituent une réponse à la préoccupation du Président de la République Joseph Kabila, le premier citoyen de la Rdc, inscrite en grands caractères dans le programme de la Révolution de la modernité qui vise à faire de la Rdc un pays émergent d’ici à l’horizon 2030.

Pierre Kangudia a exprimé ses sentiments de reconnaissance envers les participants pour l’intérêt et le sens de patriotisme qui les ont animés en accompagnant le Gouvernement de la République et le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de son programme. Le n°1 du Budget a réaffirmé l’engagement du Gouvernement Badibanga de mettre à profit ces documents en vue de la mise à jour de la politique industrielle nationale, avant d’indiquer que le Gouvernement portera un intérêt tout particulier sur les différentes recommandations issues de ces assises afin de les consolider.

Auparavant, le ministre de l’Industrie, M. Marcel Ilunga Leu, a fait savoir que le répertoire et la cartographie des entreprises industrielles sont un préalable incontournable à toute stratégie d’industrialisation, de promotion et de protection des industries existantes. Il a lui aussi reconnu le travail de titan abattu par les participants, en ajoutant qu’une mise à jour régulière de ces documents sera faite à travers les enquêtes industrielles nationales prévues par la Cellule d’études et de planification industrielle (CEPI) chaque année. Sensibiliser la population à travers le pays à la consommation des produits congolais, c’est l’une des promesses faites par le ministre Marcel Ilunga.

Quelques recommandations

Comme il est de coutume pour chaque atelier, les participants à l’atelier sur l’élaboration du répertoire et la cartographie des entreprises industrielles ont recommandé au Gouvernement la création d’un comité de suivi sur la gestion du répertoire des entreprises industrielles en Rdc, qui devra jouer cette fois-là, le rôle de dispositif.

Les participants ont aussi recommandé la poursuite des travaux d’harmonisation de la cartographie par le secrétariat technique de l’atelier en collaboration avec les experts ; l’organisation d’une formation complémentaire de remise à niveau des participants sur la notion de la cartographie industrielle de la Rdc. Et enfin, la consolidation des données industrielles pour la constitution d’une base des données et la mise à jour semestrielle des données industrielles.

La clôture de l’atelier a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants par le ministre d’Etat et ministre du Budget, Pierre Kangudia, représentant le Premier ministre, en présence du ministre organisateur Marcel Ilunga Leu et des ministres invités Bahati Lukwebo de l’Economie nationale et Castro Bamboka de la Recherche Scientifique.

(Pamphile Kayombo )