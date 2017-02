A l’issue de la visite du ministre des Affaires étrangères en Rdc: Le Liban offre 50 bourses aux étudiants congolais

En séjour en Rd Congo, le patron de la diplomatie libanaise a été l’hôte du Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale, Léonard She Okitundu. Après sa visite au Lycée libanais de Kinshasa où, Gebran Bassil a palpé du doigt le niveau d’éducation des élèves libanais en présence du ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena. Et ce, peu avant de s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue congolais. Au menu, la signature des accords d’intérêt commun dans les domaines touristique, culturel, aérien et économique. Les deux personnalités ont aussi convenu de la promotion des relations bilatérales et de la protection réciproque des investissements, ainsi que de la nécessité d’ouvrir, à l’instar de la République Libanaise, une représentation diplomatique de la Rdc à Beyrouth.

En provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, où il assistait à la Conférence sur l’énergie de la diaspora libanaise, Gebran Bassil, ministre des Affaires étrangères de la République du Liban est arrivé à Kinshasa, dimanche 05 février, par un régulier de Aircraft OD-EKF vers 20h47’. Il a été accueilli à l’aéroport international de N’djili par M. Yves Kisombe, vice-ministre des Affaires étrangères. Dans sa suite, on pouvait apercevoir des membres de l’Association culturelle Arabe, et ceux d’Al-Hidaya, pour une visite de 24 heures, riche en événement.

Après l’aéroport international de N’djili, le ministre libanais des Affaires étrangères a été reçu à l’hôtel Rotana, de la Gombe par la communauté libanaise vivant à Kinshasa. Trois temps forts ont ponctué la soirée du dimanche, notamment le discours de M. Hamad Issam, Secrétaire général de l’Association Culturelle Arabe, mais aussi de l’Ambassadeur du Liban en Rdc, Henri Katsoun. Le dernier de celui de M. Gebran Bassil. Ce dernier a félicité la communauté libanaise pour avoir réussi dans tous les domaines (commercial, industriel, culturel), soit une fierté pour le Liban. Par la suite, il a exhorté la communauté libanaise au respect des lois de la Rdc. Pour le ministre Gebran Bassil, la Rdc est une terre hospitalière où les libanais vivent en harmonie avec les Congolais. Que cette flamme fraternelle entre les Libanais et les Congolais soit florissante dans leurs amitiés. Au cours de la soirée, trois tableaux ont été offerts au ministre des Affaires étrangères, mais aussi un bouquin intitulé « Sur les pistes du Congo ».

50 bourses en faveur des étudiants congolais

La deuxième étape de la visite de Gerban Bassil, hier lundi 06 février, a été consacrée à la visite du Lycée Libanais de Kinshasa. Il a été en compagnie de M. Gaston Musemena, Ministre congolais de l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel. M. Halawi Abdel Amir, Directeur du Lycée Libanais et les inspecteurs de l’EPSP étaient aussi du nombre.

A l’occasion, il a annoncé la disponibilité de 500.000 dollars, du Gouvernement Libanais aux 50 étudiants congolais, échelonnées pendant 5 ans, en raison de 100.000 dollars l’an. « J’ai été ravi de commencer ma journée par la visite de l’école libanaise, ici à Kinshasa et de voir de près le niveau de l’éducation, en compagnie de mon collègue de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel de la Rdc, Gaston Musemena, et de voir les élèves libanais qui sont bien intégrés dans la société ; ils apprennent les langues françaises, anglaises et arabes. C’est avec grand plaisir que j’annonce, que le Liban a décidé d’offrir 50 bourses, étalées sur 5 ans, selon les critères qui seront déterminés par la commission qui sera mise en place. C’est une indication de l’importance des relations et de l’échange entre le Liban au Congo et qu’on espère exercer et réaliser au niveau de la jeunesse et à toutes les générations futures », a annoncé Gebran Bassil.

De sa part, Gaston Musemenase se dit heureux d’accompagner le ministre des Affaires étrangères du Liban, et le secteur prioritaire dans notre pays à savoir, l’éducation. Cette dernière donne la connaissance de l’être humain et le Liban, un pays partenaire à la Rdc a compris qu’ici au Congo, il fallait l’éducation pour former l’homme. Il a ajouté pour dire que c’est grâce à l’éducation, qu’on forme l’homme, et lorsqu’on accède à la connaissance, l’homme a la possibilité de connaitre le bien et d’éviter le mal.

Cette même information a été conformée par Hamad Issam, Secrétaire général de l’Association culturelle Arabe, en ce que ces bourses seront octroyées dans les universités congolaises, aux étudiants qui sont en droit de l’obtenir et qui ont besoin d’une assistance, qui seront fixées par une commission, en raison d’un montant de 500.000 dollars sur 5 années d’études.

Après l’étape du Lycée Libanais de Kinshasa, Gebran Bassil a pris le chemin du ministère des Affaires étrangères où, il devait rencontrer son homologue congolais, Léonard She Okitundu, peu avant de rencontrer le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, au Palais de la Nation.

Ci-dessous, le communiqué conjoint du ministère des affaires étrangères :

(Pius Romain Rolland)

COMMUNIQUE CONJOINT AU TERME DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL ENTRE SON EXCELLENCE MONSIEUR LEONARD SHE OKITUNDU, VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE L’INTEGRATION REGIONALE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET SON EXCELLENCE MONSIEUR GIBRAN BASSIL, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES EMIGRES DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE