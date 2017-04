A l’issue de la consultation de leur plate-forme: Les Forces Centristes derrière Bruno Tshibala

Le Premier ministre entrant, Bruno Tshibala Nzenze a reçu, le week-end dernier dans son cabinet provisoire de travail à la Cité de l’Union Africaine, les membres des Forces Centristes de la RDC. Cette audience s’inscrit dans le cadre des consultations de Forces politiques et sociales qu’a lancé Bruno Tshibala il y a deux semaines, soit quelques jours après sa nomination par le chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

Pour le Coordonnateur des Centristes, le Premier ministre a été correct dans ses propos et a affirmé qu’il prendra soin de se battre pour l’intérêt du peuple d’abord. Des propos qui ont poussé ce regroupement politique d’exprimer son total soutien à Bruno Tshibala dans son action entant que Premier ministre de la République. « Nous lui avons soumis notre cahier de charges et nous lui avons exprimé notre soutien, parce qu’à travers les propos qu’il a tenus, nous comprenons directement qu’il vient de l’école du « Peuple d’abord » et nous pouvons compter sur lui. En rapport avec son action, il mettra d’abord l’intérêt du peuple au centre. C’est ce qui nous a beaucoup intéressé et nous a poussé à faire cette déclaration de soutenir son action », a affirmé le coordonnateur des Forces centristes.

Les FCIR soutiennent avec force Bruno Tshibala

A l’issue de la consultation de leur plateforme politique le Premier ministre Bruno Tshibala en date du jeudi 20 avril 2017à la Cité de l’Union africaine -UA-à Kinshasa, les partis politiques membres de la plateforme dénommée des Forces Centristes Indépendantes de la République (FCIR), réunis en Assemblée générale extraordinaire tenue en son siège ce samedi 22 avril 2017, se penchant sur la situation politique actuelle, ont fait une importante déclaration. A en croire un communiqué signé par John Mbaya Ntita, Coordonnateur principal des FCIR, ayant été convaincus par les assurances données par le Premier ministre relatives à l’organisation des élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées pour cette année conformément à l’esprit et à la lettre de l’Accord politique de la Saint Sylvestre, les FCIR, soutiennent avec force le gouvernement de large union nationale conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala.

Ainsi, pour éviter d’aller de dialogue en dialogue qui, en réalité n’est qu’un astuce pour retarder l’organisation des élections dans le délai prévu par l’Accord, les FCIR, exhortent l’ensemble de la classe politique à se dépasser et à privilégier l’intérêt général de la nation en se joignant à cette dynamique de la mise en application de l’Accord. Etant donné que le dénouement de la crise politique actuelle passe par l’organisation des élections crédibles et transparentes, les FCIR, exhortent le Peuple congolais à soutenir cette dynamique de la mise en application des accords et l’invitons à éviter la distraction de certains politiciens véreux en quête de positionnement.

Pour convaincre le Peuple congolais de la volonté ferme de la classe politique à organiser des élections comme prévu dans l’accord, les FCIR, demandent au Président de la République de laisser les mains libres au Premier ministre dans la composition et la gestion du gouvernement issu de l’Accord.

(JMNK et Bernetel Makambo)