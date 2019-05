A l’initiative du Secrétaire permanent Emmanuel Shadary: Ilunga Ilunkamba présenté au PPRD

Cérémonie riche en couleurs hier jeudi 23 mai 2019 au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), où le Secrétaire permanent de ce parti cher à Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadary, a présenté le nouveau Premier ministre de la République, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, aux cadres et sympathisants du parti.

Faisant d’une pierre deux coups, Ramazani Shadary a aussi présenté la présidente de l’Assemblée nationale, l’honorable Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi. Fier de l’élévation de ses deux cadres aux hautes instances de prise de décisions de la République, le PPRD a pris l’option de les accompagner dans l’exercice de leurs lourdes tâches, pour l’intérêt du peuple congolais. Ainsi, les cadres du parti, membres du bureau politique, du conseil national et du comité exécutif national du parti, ainsi que de la base militante en effervescence, personne n’a voulu manquer à ce grand événement, où quelques honorables sénateurs élus sous le ticket PPRD, ont été aussi présentés.

Dans son mot de circonstance, le Secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary a rendu un double hommage à l’Autorité morale du FCC et président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, pour le choix opéré sur Sylvestre Ilunga Ilunkamba et au président de la République, Félix Tshisekedi pour la prompte nomination du Premier Ministre.

« Le Premier ministre nommé a adhéré au PPRD depuis 2004, comme mandataire du parti. Ilunga Ilunkamba a toujours été un modèle au PPRD. Fort de son expérience, il va aider à la mise en œuvre de la vision de la coalition FCC-CACH, pour répondre aux attentes de la population », a dit Ramazani Shadary.

Il poursuit en disant qu’avec le nombre des élus au parlement et la longue expérience de la coalition gouvernementale, aujourd’hui avec le CACH, le PPRD est prêt, avec la nomination de Sylvestre Ilunga, d’aller plus loin pour l’intérêt général des Congolais. Au PPRD depuis 2004, Emmanuel Shadary note que le nouveau premier ministre de la RD Congo est un intellectuel, économiste réputé, et qui a également une solide expérience politique.

Ancien conseiller principal à la présidence de la République, et plusieurs fois ministres et vice-ministres et mandataire public, le Secrétaire permanent du PPRD rassure que Sylvestre Ilunga est aussi un homme clairvoyant, perspicace, rigoureux et discipliné, avec un sens de dignité et du respect des normes.

Le PPRD attend tout de vous

« Avec les autres mandataires du PPRD, nous sommes convaincus que l’image du parti, grâce à vos actions, reflètera la défense et la promotion des intérêts de notre peuple, la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et l’unité nationale… », dixit Ramazani Shadary, tout en rappelant à Jeanine Mabunda et à Sylvestre Ilunga, que c’est grâce au PPRD qu’ils occupent ces différents postes politiques. Ainsi, leurs regards doivent aussi être tournés vers ce parti où plusieurs problèmes sont à résoudre.

« N’oubliez pas le PPRD, votre parti. Vous êtes les dirigeants de la RDC à vos postes respectifs, mais n’oubliez pas d’où vous venez. Vous venez du PPRD, vous venez du FCC, vous venez de la RDC. Il y a beaucoup de chômeurs. Les membres du parti chôment trop. Si vous avez un peu d’emploi, retournez au PPRD, et nous vous donnerons des noms. Ici, nous avons des diplômés, des licenciés, des docteurs, des ingénieurs, des gardiens, des animateurs, des sportifs, ainsi que beaucoup de mamans », interpellation de Shadary à Mabunda et Ilunga.

Exprimant sa solidarité et sa sympathie au député national Lambert Mende Omalanga, cadre du Front Commun pour le Congo (FCC), récemment interpelé et agressé par des agents des services de sécurité pour une affaire vide de sens, Shadary appelle la présidente de l’Assemblée nationale et le nouveau premier ministre, à veiller à la dignité et au respect des siens.

Après l’allocution du secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadary, les députés nationaux et les sénateurs, et tous les cadres du parti, ont salué tour à tour, la présidente de l’Assemblée nationale et le nouveau Premier Ministre, chef du prochain Gouvernement de la République.

Bernetel Makambo