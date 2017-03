A l’initiative de Kololo Makubi: Les déplacés de Lokali bénéficient de 10 lopins de terre pour leur logement

Le gouvernement congolais, dans le souci du bien-être de la population avait pris la résolution par le biais du Ministère des Affaires foncières, de lotir les déplacés de guerre qui ont fui la guerre qui a sévit dans la partie Nord-Est de la république démocratique du Congo. Ils sont au nombre de 300 âmes en provenance du Soudan et de Kisangani par l’ancienne province Orientale, de Goma (Nord Kivu), de Bukavu (Sud Kivu), de Karawa (Equateur), de Kotakoli (Equateur), de Basankusu (Equateur), de Gemena (Equateur), de Gbadolite (Equateur), de Businga (Equateur), de Lisala (Equateur), Kalemie (Katanga), de Lodja (Kasaï Oriental), etc.

Ces compatriotes se retrouvent depuis 18 années dans la périphérie de Kinshasa à la recherche d’une âme de bonne volonté qui pourra venir à leur secours.

Et pourtant, il y a un temps où le gouvernement avait pris la résolution d’initier un lotissement baptisé « Cité de la Paix » situé du côté du quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke. Là, des parcelles de terre devraient être attribuées aux déplacés de guerre recensés. Malheureusement, les années passent, aucune solution n’est trouvée pour remettre ces compatriotes dans leur droit. Des Congolais ont commencé à vivre dans leur propre pays comme des immigrés à la recherche d’une terre d’asile pour les accueillir et nonobstant leurs nombreuses descentes au bureau du Comité des Déplacés de Guerre d’Agression, CDEA, aucune issue paisible n’est envisagée pour toute cette population qui se retrouve aujourd’hui éparpillée dans deux endroits précis : à Sicotra/Lokali (Kinkole) dans la commune de la N’Sele ainsi qu’à Nganda Mosolo dans la commune de Maluku. Même l’Abbé Oswald Bagaza Bala, administrateur-directeur de l’ONG « Action pour la Solidarité et le Développement », ASODEV, qui avait signé en date du 13 décembre 2013, un Protocole d’Accord avec le « CDEA » pour mettre fin au déplorable sort de ces déplacés de guerre malheureusement qu’à ce jour l’homme de Dieu est devenu, lui aussi, intouchable et introuvable.

Après avoir ainsi toqué à toutes les portes sans succès pour revendiquer leur droit en tant que déplacés internes et faire face aux intempéries et autres calamités auxquelles ils sont exposés, ces derniers ont pris la résolution de contacter le camarade Akora Kololo Makubi Mukangu Timothée, le 1er vice-président fédéral du RCD dans le Tshangu qui est aussi candidat à la députation provinciale de son parti afin qu’il puisse plaider leur cause aux niveaux concernés afin qu’ils puissent occuper l’espace que l’Etat leur a cédé.

Né et grandi à Masina, Timothée Kololo Makubi Mukangu Akora est une personnalité qui connaît les réalités de la Tshangu plus que les autres. Il est un vrai encadreur des jeunes qui a marqué un plus dans l’évolution de ce territoire situé à l’Est de la capitale congolaise où il a grandi aux côtés d’autres noms tels que Jacques Mbadu, l’ancien gouverneur de la province du Kongo Central (Bas-Congo) ; Moussa Kalema, député honoraire ; honorable député Arthur Wanga ; Marco Banguli ; Henrica Mboma, Patsho Panda et les autres sont autant des noms qui peuvent témoigner sur son cursus.

De son parti, le RCD, le camarade Hilaire Nsilulu, le président fédéral ainsi que l’interfédéral Mputu Madilu sont des références dont il fait mention dans toutes ses interventions devant la masse.

Homme intègre et ne voulant surtout pas continuer à cautionner le malheur de nombreux déplacés qui viennent toquer à sa porte, le camarade Akora Timothée Kololo Makubi vient de répondre favorablement aux préoccupations d’une dizaine de déplacés dont mention. Pour les secourir, il vient de leur accorder 10 lopins de terre bien cadrés dans sa concession à Lokali/Sicotra pour qu’ils y construisent des logis plus sécurisants. Ce qui les mettra à l’abri des intempéries et autres calamités auxquelles ils sont victimes depuis de nombreuses années.

(Kingunza Kikim Afri )