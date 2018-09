A la tribune de l’Union Européenne: Héritier Wata officiellement nommé Ambassadeur pour la paix

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comme nous l’avions annoncé dans notre livraison de jeudi dernier, l’artiste-musicien Héritier Watanabe était compté parmi les invités à la Conférence sur la paix, organisée par le Parlement Européen à Bruxelles en Belgique.

Le tout s’est déroulé devant plusieurs panels constitués de nombreuses personnalités venues de par le monde. Il y avait beaucoup d’activités à l’affiche dont le discours d’ouverture prononcé par le Secrétaire général Daniel Santu Biko qui sera suivi par Hilde Vautmanes et Edourad Martin pour les mots de circonstance. Mme Maria Aréna a, quant à elle, parlé sur les conséquences néfastes des violences faites à la femme et, cela, sous toutes les formes.

Prenant la parole à son tour, M. Édouard Martin, restant dans le contexte de la République démocratique du Congo, a tracé l’histoire des minerais qui sont à la base de nombreux conflits que connait ce grand pays d’Afrique. Ce qui ne lui permet nullement à avoir un impact valable pour son développement.

Quand à Guus van Zwoll, le défenseur des droits de l’homme de l’Union Européenne, prenant la parole à la tribune, il a flashé sur la mission poursuivie par la Conférence Universelle pour la paix qui est, justement, celle de la consolidation de la paix à travers le monde ainsi que de la protection civile.

Passant à la tribune, Mme Cécile Kashetu Kyenge a démontré les méfaits du racisme, de l’immigration ainsi que de l’Afrophobie avant de céder la place à M. Mohammed Ali Musa qui, en quelques mots, a parlé du rôle de la mission pour la paix dans le monde.

La parole avait été par la suite accordée à Mlle Maria Palatine, une artiste à la harpe, qui en a profité pour dresser un message de la paix à l’assistance avant de procéder, par la suite, à la cérémonie de la remise de la décision officielle d’Ambassadeur Suprême International de la jeunesse pour la paix à l’artiste-musicien congolais Héritier Watanabe Bongongo, sur la tribune du Parlement Européen.

Kingunza Kikim Afri/Cp

