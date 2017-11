A la suite de la publication du calendrier: L’OIF promet d’accompagner le processus électoral congolais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président Corneille Nangaa Yobeluo, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus électoral apaisé et crédible, a reçu en audience une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), conduite par M. Pascal Couchepin, Envoyé spécial de la Secrétaire Générale de la Francophonie pour la Région des grands lacs. Le Président de l’organe en charge des élections a fait l’état des avancées du processus électoral et en a présenté les perspectives. C’était en présence du Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, du Rapporteur, Jean-Pierre Kalamba, de Mme Géraldine Kasongo Ngoie, Questeur, de Mme Nadine Mishika, Questeur adjoint et des Membres de l’Assemblée Plénière dont Mme Elodie Ntamuzinda, MM. Jean-Baptiste Ndundu et Gustave Omba.

C’est au siège de la CENI, ce jeudi 09 novembre 2017 qu’a eu lieu cette rencontre de haut niveau. Après les présentations, la parole a été accordée au chef de la délégation de l’OIF, M. Pascal Couchepin, qui a félicité la CENI et particulièrement ses membres pour le travail abattu depuis le début de l’enrôlement des électeurs qui a déjà atteint plus de 43 millions d’électeurs et pour la publication, le 5 novembre 2017, du calendrier électoral. Il a réitéré la sympathie de l’OIF suite aux pertes en vies humaines dans le Kasaï. Il a souhaité par ailleurs que les contraintes présentées dans le calendrier sont des difficultés qu’il faudra résoudre au fur et à mesure, tout en indiquant que la Communauté Internationale sera là pour un accompagnement afin d’aider à ce que le travail évolue en faisant sa part, notamment, dans le cadre du financement des élections en RDC.

Le Président de la CENI a exprimé ses remerciements à l’OIF pour son accompagnement. Il a fait le point sur le processus électoral au moment où la CENI vient de publier le calendrier électoral global dont il a rappelé les activités essentielles, en indiquant que la CENI travaillera pour que la date du 23 décembre 2018 soit tenue.

Corneille Nangaa Yobeluo a indiqué que la CENI a plusieurs attentes dans l’accompagnement de la communauté internationale et de l’OIF en particulier, notamment, participer à l’audit du fichier électoral, à la gestion du contentieux électoral à l’issue des scrutins à venir mais aussi de mettre en place des termes de référence clairs du groupe d’accompagnement international qui sera un cadre d’évaluation du processus électoral ayant pour but d’accompagner la CENI. Pour Corneille Nangaa Yobeluo, l’OIF doit s’impliquer pour la mise en œuvre du calendrier électoral en envoyant un expert dans le collège des experts internationaux qui travaillent déjà avec la CENI. La CENI fera tout pour faire avancer les choses et nous comptons sur l’appui de l’OIF, a conclu le Président de la CENI.

L’OIF pour la création d’un comité d’experts

A l’issue de sa présentation, M. Pascal a indiqué à la presse que : “Nous avons dit à la CENI du respect pour le travail qui a été accompli pour que l’enrôlement se passe bien. Ensuite, nous avons aussi renouvelé l’offre de créer un comité d’expert qui sera là non pas pour contrôler la CENI qui a ses compétences et n’a pas à être contrôlé, mais pour être un relais avec la Communauté Internationale et en particulier être le témoin de ce qui se passe sous la conduite de la CENI. La CENI a aussi la volonté d’anticiper les événements de telle sorte que les législations soient prêtes au moment où elles sont nécessaires, pour le moment c’est la loi électorale qui doit être votée par le parlement. Pour le surplus, il y a problème de financement mais qui sera résolu dans la mesure où le travail de la CENI sera reconnu, ce qui est le cas par la Communauté Internationale. La RDC peut compter sur l’OIF, car le grand peuple congolais fait partie de la francophonie.”

Notons que la forte délégation de l’OIF était composée de M. Pascal Couchepin, Envoyé spécial de la Secrétaire générale de la Francophonie pour la région des Grands Lacs, Chef de la Mission, de Mme Penda Mbow, représentante personnelle du Président de la République du Sénégal au Conseil permanent de la Francophonie (CPF), de M. Christian Ter Stepanian, représentant personnel du Président de la République d’Arménie au CPF, Ambassadeur de la République d’Arménie en France, de M. Adama Ouane, Administrateur de l’OIF, de M. Georges Nakseu-Nguefang, Directeur des Affaires politiques et gouvernance démocratique (DAPG), de Mme Arisoa Lala Razafitrimo, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Mme Zahra Kamil, spécialiste des programmes à la DAPG, Mme Camille d’Almeida, Assistante de programme à la DAPG et du Général Siaka Sangaré.

(JMNK/CENI)