A la Cour Constitutionnelle: Le Palu perd le professeur Oscan Nsaman

Trainé à la Cour Constitutionnel par le Parti Lumumbiste Unifié (Palu), le professeur Oscar Nsaman en sort très requinqué, parce qu’il a été confirmé par un Arrêt de la Haute Cour. Ayant choisi d’entrer en guerre avec ses propres enfants, le Palu vient là de perdre un grand. A Idiofa où il est en périple, l’on apprend que plusieurs militants adhèrent au PCSA qui ne jure que sur la victoire d’Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 23 décembre 2018.

Toujours fidèle à son idéologie axée sur la cohésion de tous les partis et regroupements de la gauche congolaise, l’honorable Nsaman Olutu a effectué une véritable expédition dans le territoire d’Idiofa profond, en vue de prêcher la population paysanne sur le bienfondé du Front commun pour le Congo (FCC), la motivation de son Autorité morale Joseph Kabila Kabange, ainsi que la désignation de Ramazani Shadary comme seul candidat à l’élection présidentielle de décembre. En véritable manager de société, le Professeur émérite en a profité pour installer les bases de PCSA dont il est autorité morale.

De village en village, d’un groupement à un autre et d’un secteur à l’autre, Oscar Nsaman Olutu, véritable manager a réalisé un véritable exploit dans ce territoire jadis considéré comme territoire rouge. L’homme a procédé par des focus groups dans chaque localité pour expliquer aux paysans des différents secteurs, chefs de localités, chefs de groupements et leaders d’opinion, la désignation d’Emanuel Ramazany Shadary par Joseph Kabila. En véritable professeur et Manager, l’homme a procédé par des séances pédagogiques partout où il est passé, pour faire connaitre à la population la personne pour qui, elle votera le moment venu.

De Kikwit à Banda sur la nationale numéro 1, en passant par les secteurs de Mukulu, Yassa, Musanga, Sezo, Belo, bref tout le bastion de Pierre Mulele, l’autorité du PCSA Oscar Nsaman, il a expliqué pourquoi ils doivent soutenir le FCC ainsi que son candidat Ramazani Shadary. Dans ses explications bien appréhendées par la population, Nsaman a eu des arguments solides :

D’abord, il a expliqué à la population que le dauphin a été désigné par Joseph Kabila comme Autorité morale du FCC, et la loyauté obligeant, lui, entant que nationaliste, descendant de Pierre Mulele, Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga et de Simon Kimbangu, il est dans l’obligation de soutenir cette vision salvatrice pour la RDC. En plus, a-t-il renchérit, il ne peut y avoir qu’un seul leader sur qui les autres doivent se greffer pour la victoire commune. Enfin, scientifiquement, le professeur émérite Oscar Nsaman a expliqué que Ramazani Shadary est une personnalité scientifique qu’il a connu d’abord comme étudiant ensuite comme chef des travaux dont il est partie prenante dans sa thèse de doctorat, mais aussi comme Coordonnateur du groupe parlementaire PPRD avec qui il a évolué ensemble politiquement. Donc mieux, « vaut un diable que l’on connait qu’un saint à la solde des occidentaux ».

Un message reçu 5 sur 5

Enfin dans son périple, l’autorité morale du PCSA a expliqué à la population partout il est passé, le déterminisme de Joseph Kabila renouvelé à la 73e tribune des Nations-Unies sur l’ingérence extérieure ainsi que sa volonté d’organiser les élections sans soutien de l’extérieur. Voilà autant de raisons pour lesquelles tous, devons continuer à faire confiance à Joseph Kabila comme modèle dans la démocratie.

L’Occasion faisant le larron, l’homme en a profité pour implanter le parti en présentant ses candidats aux élections législatives avec un seul slogan : Tous derrières le FCC pour gagner ensemble. Inspirée des idées essentiellement nationalistes, le PCSA fonde son idéologie sur les valeurs de l’Unité des fils et filles de la RDC, l’intégrité territoriale nationale, la solidarité congolaise et africaine, la démocratie sociale, la justice distributive, la bonne gouvernance ainsi que la foi chrétienne.

Autre fois manifestée lors de l’indépendance de la RDC avec un tast Force, un noyau fort autour de Patrice Emery Lumumba comme premier ministre avec Antoine Gizenga comme vice-premier ministre, Pierre Mulele comme ministre de l’Education nationale, Jason Sendwe au poste du ministre du ministre du Commerce et Anicet Kashamura à l’Information contre les libéraux en charges des sociétés de droit belge incarnés par le plan Bulsen qui prétendant trainer à longueur l’indépendance de la RDC, cette vision est actuellement incarnée par le nationaliste Nsaman O -Lutu qui s’investit pour redynamiser et pérenniser cette lutte.

A ce jour, face aux enjeux électoraux en cours, l’autorité morale du PCSA, inspiré par la vision de ces nationalistes, appelle au regroupement et à la cohésion de toute la gauche congolaise en vue de fédérer les forces pour la bataille électorale en cours.

JMNK

