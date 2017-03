A la Clinique Ngaliema: Bientôt le Centre Pédiatrique de Chirurgie Cardiaque ouvert aux patients

Une année depuis que la Première Dame de la République Démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, avait inauguré le Centre Pédiatrique de Chirurgie Cardiaque de la Clinique Ngaliema. Ce, sous le regard de l’ancien ministre de la Santé Publique, Felix Kabange. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice de ce projet, en assure le suivi et tient à ce que les congolais en général et même les étrangers bénéficient des soins médicaux de qualité. C’est pourquoi, elle a reçu dans son cabinet de travail, la délégation des médecins du Centre Universitaire de Bordeaux conduite par l’actuel ministre de la santé, le docteur Oly Ilunga Kalenga.

La Première Dame de la République a suivi les explications de ces experts qui sont déterminés à apporter leurs expertises à leur confrère de la RDC dans ce domaine. Les médecins de Bordeaux ont répondu positive à l’attente de la Première Dame de la RDC, Marie-Olive Lembe, qui continue à être préoccupée par la santé des congolais. Les médecins de la RDC qui seront formés par ces experts belges devront déjà, à partir du mois de mai prochain, soulager les maux de nombreux malades dans ce centre pédiatrique.

Visite à la Clinique Ngaliema

Après cet échange, les médecins de Bordeaux ont effectué le déplacement de la Clinique Ngaliema pour se rendre compte, non seulement du bâtiment, mais aussi du matériel qu’ils devront utiliser aux bénéfices des enfants. Un centre pédiatrique doté des matériels performants ultramodernes. Ils ont aussi visité différents services et ont été émerveillés par les appareils pimpants neufs, qui serviront aux opérations chirurgicales de nombreux jeunes enfants. Ces derniers qui sont malheureusement cloués faute de moyens financiers dans leur famille et ne peuvent se rendre à l’étranger pour être soigner. Grâce à l’épouse de Joseph Kabila Kabange, chef de l’Etat, le Centre Pédiatrique de Chirurgie Cardiaque de la Clinique Ngaliema va résoudre cette difficulté de transfert. Ce, en prenant en charge ces maladies de cœur souvent coûteuses. Pour Marie-Olive Lembe Kabila, les soins de qualité devront être à la portée de toutes les bourses pour sauver les vies et redonner le sourire à ces nombreuses familles, dont certains enfants souffrent de ces pathologies du cœur. L’épouse du chef de l’Etat est déterminée à veiller à la concrétisation de ce projet en matière de santé et ne ménage aucun effort pour rassurer qu’elle mettra tout en œuvre pour que ce centre chirurgical rende réellement service aux populations. Le médecin directeur de la Clinique Ngaliema, qui a donné toutes les explications s’est réjouit de ce partenariat avec les médecins de Bordeaux, disposés à partager leurs expériences avec leurs confrères congolais. Le ministre de la santé publique, Oly Ilunga Kalenga est fier de ce bijou en RDC et rassure que son ministère accompagnera ce projet et restera attentif à toute sorte d’appui à la rescousse de tous ceux qui solliciteront des explications sur ce centre pédiatrique de chirurgie cardiaque. Celui-ci est situé dans l’enceinte de la Clinique Ngaliema et compte plusieurs services qui n’attendent que le mois de mai prochain pour servir les demandeurs.

(Suzy Kibira Omari)