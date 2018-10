A Kinshasa: Bruno Tshibala lance les travaux du « forum humanitaire 2018 »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il s’est ouvert hier mercredi 17 octobre 2018, le « forum humanitaire 2018 » en République Démocratique du Congo. Ouverts par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe, les travaux de ce forum humanitaire prendront trois jours, soit du 17 au 19 octobre 2018 au salon Congo du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. « Evaluation de la situation humanitaire en RD Congo : état de lieu et perspectives », tel est le thème retenu pour ce forum dont l’objectif fondamental est de doter la RDC d’une stratégie nationale pour une gestion efficace des crises humanitaires.

Plusieurs membres du gouvernement de la République ont pris part à cette cérémonie d’ouverture dont notamment le Vice-premier ministre en charge de l’Intérieur et sécurité, Henri Mova Sakanyi, le ministre d’Etat en charge du budget, Pierre Kangudia, du ministre de la Solidarité et actions humanitaires, Bernard Biando, de la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa et du ministre des affaires coutumières, Guy Mikulu. Outre les membres du gouvernement national, plusieurs gouverneurs venus de quelques provinces de la République ont aussi pris part à cette cérémonie d’ouverture du forum humanitaire dont ceux du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Kasaï Central et Tanganyika.

Après la présentation faite par le ministre près le Premier ministre, Tshibangu Kalala, tous les membres du gouvernement présents ont exposé autour des défis de leurs secteurs respectifs, en émettant des propositions et recommandations dans le cadre de la prise en charge et résolution des crises humanitaires en RDC.

Chose faite aussi par les différents gouverneurs lors de la deuxième partie de cette cérémonie d’ouverture.

La RDC est frappée par des multiples crises humanitaires causées, entre autres, par les conflits armés dans le Nord et Sud-Kivu, depuis des décennies.

En Ituri, les violences entre les membres des communautés Lendu et Hema ont causé le déplacement de la population notamment à Bunia, Kasenyi, Mahagi ou encore en Ouganda. De nombreux déplacés sont également enregistrés dans le Tanganyika suite au conflit entre pygmées et bantous.

Le phénomène Kamuina Nsapu au Kasaï Central a poussé des milliers de Congolais à se déplacer ou encore à se réfugier en Angola, soit plus de 200 000 Congolais, y compris des réfugiés sous protection du HCR, refoulés par les services de sécurité angolais. Les refoulés sont arrivés dans la province du Kasaï, notamment à Kamako où ils vivent dans des conditions difficiles.

C’est ainsi que dans son intervention, le Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur et sécurité, Henri Mova Sakanyi, qui a parlé de la prise en charge des crises humanitaires récurrentes en RDC et des difficultés à y apporter des solutions durables, estime que c’est la sédentarité voulue par la nature humaine qui pousse les populations à se trouver dans des conditions humanitaires défavorables (éruptions volcaniques, épidémies, conflits ethniques, guerre, et d’autres catastrophes naturelles).

Ainsi, il est donc indispensable que l’action de l’Etat, l’empathie ne soit pas absente lors de ces événements malheureux, révélant un caractère conjoncturel, qui touchent sa population.

Par ailleurs, le VPM de l’intérieur a salué la mise en place de la commission nationale des réfugiés qui est une avancée significative dans la prise en charge des victimes.

Pour sa part, le ministre d’Etat en charge du budget, Pierre Kangudia Mbayi, le gouvernement de la RDC avait prévu cette année 16 milliards de francs congolais pour secourir les victimes et les personnes sinistrées. A cet effet, il reconnait tout de même les charges logistiques qui ont tendance à absorber leur impact sur terrain. D’où, la nécessité d’améliorer des mécanismes dans les procédures des interventions publiques.

De son côté, le ministre de la solidarité et actions humanitaires, Bernard Biando a salué la création de l’agence de gestion des fonds humanitaires afin de palier à certains défis humanitaires qui sévissent en République Démocratique du Congo.

La Ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a plaidé pour la protection des femmes, des enfants et les personnes en besoin spécifique, considérés comme première victime de toutes crises humanitaires en RDC.

En ce qui concerne les évaluations de la question, les situations d’urgences humanitaires se caractérisent par des événements tels que les vents violents, pluies diluviennes, inondations, incendies suite à des feux de brousses, les épidémies… A cela s’ajoute aussi les conflits armés à répétition dont est victime la RDC surtout dans sa partie Est et celle du centre. Chantal Safou Lopusa n’a pas oublié d’aborder les conflits coutumiers qui sévissent en RDC et qui ont emmené des conséquences néfastes sur des populations, notamment les violations sexuelles et autres basées sur le genre ainsi que la situation d’insécurité qui empêchent aux populations de vaquer librement à ses occupations.

Après les différents exposés des membres du gouvernement national, est venu le tour du Premier Ministre Bruno Tshibala de procéder à l’ouverture des travaux de ces assises de trois jours.

Ainsi, les propositions et recommandations pertinentes sont attendues d’ici la clôture de ce forum pour doter la RDC d’une vision stratégique en matière de prise en charge des crises humanitaires.

Pour la suite, les experts des organisations non gouvernementales dont la Caritas Congo et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) partageront leurs expériences du terrain en ce qui concerne les besoins humanitaires.

Bernetel Makambo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.