A Kananga : La CENI sensibilise les jeunes sur la paix et l’enrôlement des élections

Le Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI dans la province du Kasaï Central a organisé hier lundi 08 mai 2017 une grande rencontre avec les jeunes de la ville de Kananga autour de la paix et l’enrôlement des électeurs.

Au cours de cette rencontre d’échanges citoyens, M. Joseph Mputu, Secrétaire Exécutif de la CENI, a sensibilisé les jeunes issus de plusieurs associations sur la nécessité de l’identification et de l’enrôlement des électeurs dans un environnement apaisé. A cette occasion, le Secrétaire Exécutif Provincial du Kasaï Central a demandé à tous les jeunes de rechercher la paix afin de bien se préparer à l’opération de la Révision du Fichier Electoral qui est déjà en cours dans 10 provinces des aires opérationnelles 3 et 4, à savoir : Tshopo, Bas Uélé, Haut-Uélé, Kwilu, Kwango, Mai Ndombe, Kasaï Oriental, Lomami, Sankuru et Kongo Central.

Cette rencontre s’est déroulée dans l’enceinte du Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI Kasaï Central. A la fin des échanges, chaque jeune a reçu le matériel de sensibilisation constitué de T’shirt, Képi et dépliants.

