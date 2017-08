A Isiro: C. Nangaa préside la réunion du Comité provincial de sécurité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la CENI a présidé le mercredi 9 août 2017 à Isiro, Chef lieu de la province du Haut Uélé, la réunion du Comité provincial de sécurité et la cérémonie officielle de la pose de la première pierre pour la construction des futurs locaux devant abriter les bureaux de la CENI.

Le Président de la CENI, en mission de supervision des activités opérationnelles liées à l’enrôlement des électeurs dans la province du Haut Uélé, a coprésidé, le mercredi 09 août 2017, à Isiro, avec M. Prosper Mangukele Mangadima, Vice-gouverneur et Gouverneur a.i de cette province, la réunion du Comité provincial de sécurité. C’était au siège du Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI Haut Uélé et en présence des députés Nationaux Bulupi Galati, Geneviève Inagosi et Célestin Bondomiso.

Au cours de cette rencontre, la situation sécuritaire était passée en revue. Le président de la CENI a fait savoir à l’assistance que l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs amorce déjà la phase de fermeture progressive des Centres d’inscription: « Pour ceux de nos compatriotes qui se sont retranchés dans les carrières ou s’occupent de leurs cultures à l’intérieur de la province, soit encore à plusieurs kilomètres de leur lieu de résidence, je leur demande de se précipiter pour aller s’enrôler pendant qu’il est encore temps car il n’y aura pas de prolongation », conseille-t-il

Aux alentours de 13h, une cérémonie officielle de la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures de la CENI a eu lieu dans la commune de Mambaya. Ici, sera érigé le nouveau bâtiment devant abriter le siège du Secrétariat Exécutif Provincial CENI-Haut Uélé. Selon les éléments techniques relevés dans son mot de circonstance, le Secrétaire Exécutif Provincial (SEP) de la CENI, M. Étienne Akanziade Enusiade a déclaré que cette bâtisse à étage sera composée de deux parties. La première va abriter le service administratif avec 7 bureaux. La seconde sera réservée à la logistique. Elle va comprendre des entrepôts, une salle de réunions pouvant contenir 200 personnes, 4 chambres à coucher et une cuisine sont aussi prévues.

Le président de la CENI a salué le sens de collaboration élevé dont ont fait montre les autorités provinciales qui ont doté la Centrale Électorale des concessions qui lui permettront de détenir ses propres titres de propriété et ses infrastructures en l’épargnant des pressions de tous genres. Corneille Nangaa a précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national de construction qui concerne les Secrétariat Exécutifs Provinciaux et en prolongement des Antennes de la CENI.

(JMNK/Ceni)