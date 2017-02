A cause de l’incivisme de la population: Et si Kinshasa disparaissait !

La situation de la voirie urbaine de Kinshasa inquiète plus d’un observateur. Disposant de plus de 156.000 Km de voirie sur l’ensemble du territoire national, la République démocratique du Congo n’arrive pas à utiliser ne fut ce que 10.000 Km. Les raisons sont multiples, mais qu’à cela ne tienne, le Congo a la taille d’un continent. Un peu de volonté, la RDC qui est disposée dans tout le paramètre d’une impressionnante voie de communication, ne met pas à profit ses potentialités et n’en bénéficie même pas.

Le cas de le dire, la Ville Province de Kinshasa, un miroir par essence de la République démocratique du Congo, offre une image qui laisse à désirer. Il est vrai que les autorités tant nationales que provinciales fournissent des efforts, et la part de responsabilité du délabrement de la chaussée revient également à l’incivisme de la population.

Cependant, dans les efforts du Gouvernement à offrir à la population la mobilité, une bonne voirie urbaine, la Rédaction du Journal L’Avenir l’écrit souvent, elle accompagne les Gouvernements central et provinciaux qui s’illustrent dans la réhabilitation et la reconstruction des routes.

L’avenue Luambo Makiadi, ex Bokassa qui avait connu le début des travaux avec la reconstruction du pont en amont de l’avenue Sendwe qui traverse la rivière Kalamu, puis l’asphaltage de la route partant de l’avenue Sendwe jusqu’à l’avenue Funa.

La deuxième étape consistait dans la réhabilitation en aval de la même avenue à la conjonction de l’avenue du Commerce. Un travail appréciable, puisque la chaussée a été bétonné avec ouvrage d’assainissement.

La troisième étape est celle de l’avenue du marché toujours sur l’avenue Bokassa, comme le témoigne les images ci-haut illustrées qui a connu le début des travaux. Et si cette partie venait à être réhabilité totale, il y a lieu de faire jonction avec l’autre partie partant de l’avenue Rwakadingi qui, au vu des passants et autres observateurs, se trouve être en bon état, nonobstant la présence très remarquée de la boue sur la chaussée pourtant bétonnée, mais également les montagnes d’immondices parsemées sur la chaussée, devant l’impuissance des autorités du Marché Central.

Pourtant, l’avenue Luambo Makiadi, ex Bokassa est d’une importance capitale, en ce qu’elle mène non seulement au Centre-Ville, mais au Marché Central, lieu par excellence d’échanges économiques.

Donc, sa réhabilitation va booster l’économie, parce que dans le passé, elle a occasionné la fermeture de plusieurs commerces (boutiques, quincailleries, alimentations et kiosques sur le long de l’avenue. Avec la réhabilitation et le bétonnage de l’avenue Bokassa, il y a de quoi jeter de fleurs à l’autorité compétente qui s’y emploie.

Cependant, la quatrième, la cinquième et la sixième étape s’il faut envisager vont consister à la réhabilitation de de la partie comprise entre la jonction de l’avenue Itaga, jusqu’à la jonction de l’avenue Kabinda. La réhabilitation de cette partie d’étapes permettra l’ouverture complète de l’avenue. Toutefois, il d’inviter les autorités compétentes que la durée de la chaussée est fonction de celles qui sont horizontale. Ceci dit, le cas de l’avenue Bokassa, qui doit voir les avenues du Marché, Rwakadi, Itaga, croix rouge, Kabambare être réhabiliter dans le sens d’éviter les boues qui viennent de ces avenues non asphaltées de l’endommage. La boue et l’eau sont les premiers ennemis de la chaussée, lorsqu’elles marquent souvent leur présence. Par ailleurs, l’incivisme populaire est la cause majeure de délabrement de la chaussée. Les avenues telles que Kasaï, Itaga, Plateaux et autres subissent la loi du délabrement très avancés. Il y a lieu que l’autorité compétente y veille.

Pius Romain Rolland