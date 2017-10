A Beni: Les FARDC mettent en échec la tentative infructueuse des terroristes de l’ADF

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo informe l’opinion que dans le cadre des opérations Sukola 1, les Forces loyalistes s’attèlent à la protection de la population dans le territoire de Beni et sur l’ensemble de l’Est du Pays, indique un communiqué parvenu au Quotidien L’Avenir, signé par le porte-parole des FARDC, le Général de Brigade Kasonga Léon-Richard.

A l’en croire, depuis quelques jours, en effet, les FARDC intensifient des opérations militaires destinées à neutraliser de manière définitive les terroristes de l’ADF. Qualifiés des terroristes aussi bien par l’ONU que par l’Union Africaine, les ADF ont repris des attaques contre de paisibles populations sur l’axe Mbau-Kamango, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. « Plus que jamais Déterminées à sécuriser notre peuple et défendre notre intégrité territoriale, les FARDC ont mis en échec la tentative infructueuse des terroristes de l’ADF de troubler gravement l’ordre public et la paix dans cette partie de la République », dit-il.

Et le Général Kasonga de renchérir qu’à l’heure qu’il est, nos forces qui opèrent de manière professionnelle, continuent des opérations musclées afin de neutraliser l’ennemi. Voilà pourquoi l’Etat-Major Général des FARDC demande à la population de Beni et ses environs, ainsi qu’à tout autre partenaire de continuer à faire confiance aux FARDC et à dénoncer tout mouvement suspect pour permettre aux Forces loyalistes de mieux protéger tout le monde contre ces actes terroristes. L’Etat-Major Général compatit au malheur qui a frappé des victimes tant civiles que militaires. Soulignons par ailleurs que dans la conduite de ces opérations, les FARDC respectent les droits de l’homme, le droit international humanitaire et les règles d’engagement.

(JMNK)