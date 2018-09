A Abidjan: Héritier Watanabe a été reçu par la Première Dame

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ce sont de choses qui arrivent! Aussitôt venait-il de fouler le sol abidjanais où il était attendu pour la célébration du 15ème anniversaire du magazine “L’Intelligent Abidjan Numérique” dont la cérémonie s’est déroulée au Palais des Congrès de l’hôtel Ivoire, le 7 septembre 2018, l’Ambassadeur suprême international de la jeunesse pour la paix, Héritier Watanabe Bongongo a eu, ce soir-là, le privilège d’être reçu, en privé, par la Première dame ivoirienne.

Bien que rien n’a fusé de leur conversation, on croit savoir que Mme Ouattara a encouragé la star tout en la félicitant pour son plébiscite en tant que le défenseur de droits des enfants. Le jour suivant, c’est-à-dire le 8 septembre 2018, Watanabe s’est retrouvé en spectacle au Palais de la Culture à Abidjan.

Des échos qui nous sont parvenus de la capitale économique de la Côte-d’Ivoire, font savoir que Watanabe et son groupe le “Team Wata” ont présenté deux spectacles dignes de professionnels.

Kingunza Kikim Afri/Cp

