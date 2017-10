7ème sommet ordinaire de la CIRGL: Plusieurs Chefs d’Etat africains et de gouvernement déjà à Brazzaville

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Parmi les cinq chefs d’Etat qui étaient attendus à Brazzaville pour le 7ème sommet ordinaire de la CIRGL et la 8ème réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, quatre ont foulé le sol de Brazzaville, le mercredi 18 octobre 2017, entre 16 heures et 17 heures 30 minutes. Faustin-Archange Touadera de la Centrafrique, l’Angolais, Joao Lourenço et le zambien, Edgard Lungu, Joseph Kabila Kabangé de la République Démocratique du Congo et Paul Kagamé du Rwanda arrivé jeudi en matinée à Brazzaville.

Pour la première fois, après son élection à la tête de l’Angola le 26 septembre 2017, le président Joao Lourenço est en visite de travail à Brazzaville. Il vient prendre part à deux sommets qui s’ouvrent dans la commune de Kintélé à quelques kilomètres de Brazzaville, ce jeudi 19 octobre 2017. Il s’agit du 7èmesommet ordinaire de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la 8èmeréunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région.

Le tout nouveau président angolais est arrivé aux environs de 16 heures 45 minutes, peu après le président Centrafricain, Faustin-Archange Touadera dont l’avion s’est immobilisé sur le tarmac au moins 15 minutes avant. C’est le président de la Zambie, Edgard Lungu qui a clos les arrivées à 17 heures 15 minutes précises. Lui aussi comme l’angolais est à sa première visite de travail en terre congolaise.

Ils ont été tous accueillis au bas de la passerelle par le 1er ministre congolais, Clément Mouamba. Le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a été accueilli au Beach de Brazzaville par le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, dans le coup de 17 heures. Ces chefs d’Etat seront rejoint par le rwandais, Paul Kagame qui est arrivé à Brazzaville le jeudi 19 octobre 2017, en matinée, peu avant l’ouverture des travaux du premier sommet.

Ces dirigeants africains présents à Brazzaville s’associeront au Congolais Denis Sassou-N’Guesso pour rechercher des solutions aux questions de paix, de sécurité et de coopération qui se posent en Afrique, notamment dans la région des Grands Lacs.

Le 7ème sommet ordinaire de la CIRGL qui se tient à Brazzaville ce 19 octobre 2017, a pour thème : «Accélérer la Mise en Œuvre du Pacte en Vue de Faciliter la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs ». Le second, la 8ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région permettra aux chefs d’État et de Gouvernement de faire le pont sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région depuis leur dernière réunion tenue à Luanda (Angola) le 26 octobre 2016

(Andoche Nzila/Cp)