70 ans de l’enseignement officiel en RDC: L’Observatoire des faits sociaux organise le Prix « Actes au Féminin »

Constatant la fragilisation de la femme congolaise, M. Lisala Kalonda Papy, défenseur de la jeunesse, libre penseur et fervent activiste de ce qu’il appelle « le Kabilisme pur » de premier rang, puis initiateur de l’Observatoire des Faits sociaux congolais, vient d’annoncer, officiellement, à la presse la tenue à Kinshasa de la 1ère édition du « Prix Actes au Féminin ». Prévue le 1er Août 2017 (fête des parents) coïncidant avec la commémoration des 70 ans de l’Enseignement officiel au République Démocratique du Congo.

Constatant la fragilisation de la femme, l’intérêt est de promouvoir la congolaise comme cela se faisait à l’époque Mobutienne, tout est partie d’une commission d’observatoire des faits sociaux mise en place au sein du regroupement des Anciens des Ecoles Officielles du Congo, dont il est également le promoteur.

« L’Enseignement Officiel au Congo a commencé à l’Athénée Royale de Kalina (1945-1947) ensuite à Kananga et à Kisangani. Par le biais de la maman, dans cette lignée – le Prix Actes au Féminin fera honneur pour la fête des parents

On va primer aussi ceux – là qui ont accompagné les femmes telles que papa Olangi qui a aidé maman Olangi à progresser spirituellement. En plus de cela, la surveillance de la vie postscolaire nous intéresse également… », a déclaré Papy Lisala Kalonda.

Vu l’histoire de l’Enseignement Officiel au Congo, il fallait élargir le champ, l’Observatoire des faits sociaux considéré comme l’œil des faits sociaux y a inclut aussi les anciens des écoles telles Athénée de Victoire ou encore Institut Lumumba et autres.

Des Trophées et diplômes d’honneur seront décernés aux hommes et aux femmes, il s’agira des retrouvailles de tous les anciens de l’Institut de la Gombe. La feuille de route du programme projet est déjà mise en place notamment la promotion de la bibliothèque physique et virtuelle dans le cadre de la culture du livre , la publication des manuscrits de recherche au développement, il est prévu aussi la réhabilitation des écoles officielles dans les quatre districts que compte la ville province de Kinshasa ça sera sous les auspices du Ministre de l’Education et le Gouverneur de la Ville de Kinshasa . Aussi l’appel est lancé aux hommes de bonne de volonté, leur soutien sera le bienvenu, a-t-il conclut.

Lisala Kalonda Yenga Papy a passé sa jeunesse dans plusieurs associations des jeunes notamment « Mille ans de staff », « Association des tenanciers des bars, boîtes et boutiques », il dirige actuellement le Comité provisoire des Anciens de l’Athénée de la Gombe (A. Eligo).

(Franck Ambangito/Cp)