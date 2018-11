7 tués et 15 civils enlevés dans deux attaques lancées par des rebelles ougandais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Au moins sept civils ont été tués et quinze enlevés dans deux attaques lancées par des rebelles ougandais musulmans dans la nuit de samedi à dimanche dans le territoire de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources concordantes. Selon cette dépêche de l’Afp, les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont “attaqué simultanément les localités de Mangboko et Oicha” dans l’extrême-nord de la province du Nord-Kivu, a déclaré à l’AFP Teddy Kataliko, responsable de la société civile du territoire de Beni.

A Mangboko, ils ont “brûlé un conducteur dans son camion, tué six autres civils tandis que à Oicha, ils ont tué une personne et enlevé 15 autres”, a-t-il détaillé, faisant ainsi état de huit morts au total. “Nous dénonçons l’inefficacité de l’armée, c’est anormal que l’armée n’arrive pas à sécuriser les populations”, a affirmé M. Kataliko.

L’administrateur du territoire de Beni, Donat Kibwana, a avancé un bilan de “sept civils tués et 15 enlevés dont 10 enfants”. Interrogé par l’AFP, le capitaine Mak Hazukay, porte-parole de l’armée, a indiqué que celle-ci “a vite réagi afin d’arrêter les bévues de ces rebelles qui ont malheureusement tué sept civils”.

Les ADF sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni et qui sont présents sur le territoire congolais depuis 1995. Ce groupe mystérieux, sans revendication claire, ni leader connu n’a jamais lancé d’attaque d’envergure contre Kampala, mais sont tenus responsables depuis octobre 2014 d’une série de massacres contre des civils dans la ville et le territoire de Beni, avec un bilan de plusieurs centaines de morts.

Ces rebelles sont également tenus responsables de la mort de 15 Casques bleus tanzaniens au cours d’une attaque d’une base de la Mission de l’Onu en RDC en décembre 2017 à Semuliki, plus à l’est, vers la frontière avec l’Ouganda.

