6ème journée du play-off de la LINAFOOT: Le DC Motema Pembe reçoit l’AS V.Club ce dimanche au SM

Le play-off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football se poursuivra ce dimanche 30 avril 2017 avec le derby kinois de la 6ème journée. Il va opposer deux équipes rivales de tous les temps, les Immaculés de Daring Club Motema Pembe et les Dauphins Noirs de l’AS V.Club. Les deux formations sont à coude-à-coude au classement. Le DCMP a 8 points en 4 sorties, tandis que son rival n’a que 7 points en 4 matchs également. Le FC Renaissance est passé en tête hier avec 9 points en 5 sorties. Aucune formation entre les deux n’a droit à l’erreur. Il faut un match nul ou victoire pour rester collé à la tête du peloton.

Le DC Motema Pembe semble, d’après les observateurs sportifs, en forme avec son attaque MK T ( Makusu, Kazadi et Tulenge). Mais l’AS V.Club n’a que Tady Agiti Etekiama comme buteur, pendant que les autres sont des buteurs occasionnels. Toutefois, l’AS V.Club est beaucoup plus collective. Pour rappel, lors de la dernière saison, le DCMP avait battu l’AS V.Club par 1-0 au stade Tata Raphaël, avant que les Dauphins noirs ne prennent leur revanche au stade des Martyrs par 3-1. Cette saison, les Immaculés ont annoncé les couleurs, en dominant leur rival par 2-0, les deux buts marqués par Kazadi Kasengu (ancien de l’AS V.Club) à l’aller de la phase des groupes et au retour, les deux équipes ont fait match nul.

Au play-off aller de ce dimanche, qui prendra l’ascendance sur l’autre ? Que le meilleure gagne !

( Gaby Mass )