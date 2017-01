56ème anniversaire de la mort E.P Lumumba: T. Mugalu appelle les chrétiens à l’éveil en dépit de l’article 8 de l’acte de Berlin

Le chef de la Maison civile du Chef de l’Etat congolais, l’ambassadeur Théodore Mugalu estime que les Chrétiens doivent rester éveillés dans la prière afin de parer et de conserver l’héritage de Emery-Patrice Lumumba. Présent à la cérémonie de la commémoration du 56ème anniversaire de la mort de ce héros national, l’homme de Dieu, le pasteur Théodore Mugalu, bien connu pour ses inspirations tirées des saintes écritures, a salué la mémoire de ce Congolais, qui a donné de sa vie pour sauver toute une nation. Et donc, pour lui, il faut rester éveillé afin de lutter contre ces prédateurs, qui cherchent à déstabiliser la République démocratique du Congo.

« En tout cas, je veux réveiller les chrétiens pour qu’ils comprennent que les démons qui s’étaient incarnés dans les hommes qui ont assassiné Lumumba en 1961, ces démons ne sont pas morts. Quarante ans après, ils sont venus s’incarner dans d’autres Congolais qui ont assassiné Laurent-Désiré Kabila. Ces démons ne sont pas morts, ils sont vivant et peuvent encore s’incarner encore aujourd’hui. C’est pourquoi, il est important de prier. Nous sommes heureux qu’on a d’abord prié avant de venir déposer les gerbes de fleurs. Hier encore, on a prié. Lumumba, Laurent-Désiré Kabila, les pères de l’indépendance, ils avaient incarnés dans leur cœur l’avenir du Congo, les promesses du Congo. Si vous lisez Ezéchiel 28 au verset 14, vous verrez que tous les minerais du jardin d’Eden se trouvent au Congo et si vous lisez l’acte de Berlin dans son article 8, il est dit que personne ne peut diriger le Congo s’il n’est pas encore accepté par les 14 puissances européennes. Cet acte de Berlin n’a pas été abrogé. Quoi que l’on fasse, tous les nationalistes qui vont incarner l’idéal du Congo, on va les assassiner. C’est pourquoi le parlement doit se réveiller. Si on a assassiné Lumumba, c’est parce qu’il a émergé seul. Le Parlement n’était pas visible. Laurent-Désiré Kabila, le Parlement n’était pas visible. Maintenant il faut que le Parlement se réveille », a indiqué le chef de la Maison civile, assis à côté de la sœur jumelle du président de la République, Jeannette Kabila.

Cependant, à la question de savoir si les Congolais se sont appropriés l’esprit, mieux la lutte de Lumumba au regard de la situation politique actuelle, il a répondu en ces termes : « Les Congolais qui ont la haine, les Congolais qui incendient leur pays, les Congolais qui pillent, brulent, ne sont pas dans l’idéal de Lumumba. Ce sont des héritiers des assassins e Lumumba, c’est ce que l’on peut dire »,

(Yassa)