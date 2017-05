53ème Coupe du Congo: US Panda et St Eloi Lupopo qualifiés pour la phase finale

Le vendredi dernier, s’est jouée la 2ème journée du Groupe B au stade Manika. Océan Pacifique-Lupopo se sont séparés par un score de 0-2, en faveur des cheminots de Lubumbashi. Tous les deux buts ont été marqués par Kayembe Alidor aux 27ème et 61ème minutes. Comme conséquence, Océan Pacifique est éliminé de la compétition.

Samedi 20 au même stade Manika, pour le compte du Groupe A, Malole a été battu par US Panda (0-4). Buts de Tshamala Grâce aux 13, 65 et 76ème minutes. Mayele a conclu la série de buts à la 73ème minute. Ainsi, US Panda se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Congo, qui aura lieu du 11 au 18 juin à Kindu dans la province du Maniema.

Hier dimanche au site de Kolwezi, dans le cadre de la 3ème journée, toujours au stade Manika, Lupopo a dominé Simba par 3-0. Buts de Kayembe Alydor aux 58 et 72ème minutes et Chanel Kajila à la 70ème. Sont qualifiés au site de Kolwezi, US Panda pour le groupe A et Lupopo pour le groupe B.

(Gaby Mass)