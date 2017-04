4ème journée du Play-off de la LINAFOOT: Renaissance arrête les ambitions de Sanga Balende et devient leader

Le TP Mazembe confirme sa suprématie sur le CS Don Bosco

Les « Fibo » du FC Renaissance du Congo de Kinshasa recevaient les « Banjelu ne Bansantu » de SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi, en matches de la 4ème journée du play-off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). C’était hier jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Un match qui a commencé à une vitesse supersonique. Juste après le coup d’envoi, sur une descente vers le franc droit, le capitaine du FC Renaissance du Congo, Djuma Shabani adresse un centre parfait au nouveau venu Lamine Diawara. Cezlui-ci reprend du pied droit pour battre facilement le portier Joseph Kubidisa à la 2ème minute, pourtant se trouvant sur la trajectoire du ballon, le touchant d’abord et le prolongeant au fond. La situation se stabilisant d’abord, mais chutant après quelques minutes. A la 25ème minute, Lamine Diawara bien démarqué, il est servi par Musinga Kwamambu pour le doublé et pour le deuxième 2ème but de la partie.

Les deux équipes regagneront les vestiaires sur ce score de 2-0.

Après les citrons, les « Fibo » vont continuer sur la même lancée et enfoncer le clou à la 57ème minute par Kalindula Nsoki, montée en avant-poste pour fusier la troisième fois le pauvre Joseph Kubidisa. A 3-0, tous les sportifs descendus au stade des Martyrs de la Pentecôte se sont dit que les carottes étaient cuites pour SM Sanga Balende. Mais c’était sans compter avec la volonté de l’entraîneur Chico Mukeba et ses joueurs des « Banjelu ne Bansantu », déterminés à faire le résultat à Kinshasa. Ce dernier, après avoir procédé à un changement en premier période, Lusiela Mande remplace Kayembe ayant agressé en première mi-temps par Djuma Shabani, lui-même touché et évacué sur civière. Le Ghanéen Idrisu Abdoul monte à la place de Muhindo Kirenge, le buteur à Mbuji-Mayi contre les Corbeaux de Lubumbashi. Les deux joueurs vont apporter un plus. SM Sanga Balende prend le match à son compte, le domine et réussit un joli but par son buteur-maison Lusiela Mande à la 65ème minute sur frappe en mi-course d’une balle venant de la droite sur une passe en profondeur de Lubaki Kinkela.

Loin de se fatiguer, les « Rouge Or » multiplient les passes et les incursions dans le camp du FC Renaissance du Congo et réussissent le 2ème but par Oloko Onzaya à la 81ème minute, sur une balle perdue par la défense adverse. Malgré la pression de SM Sanga Balende, il ne réussira pas l’égalisation attendue par ses sympathisants et fanatiques.

Une victoire qui permet au FC Renaissance du Congo de s’emparer provisoirement de la tête du classement avec 9 points en 5 sorties, devant Dcmp 8 points, Mazembe 8 points et V.Club 7 points.

Le TP Mazembe bat le CS Don Bosco par le même score de 3-2

Pour le compte de la même journée, les « Corbeaux » du TP Mazembe de Lubumbashi ont battu les « Salésiens » CS Don Bosco dans leur fief du stade Mazembe de la commune de Kamalondo sur le score de 3-2. Et ce, grâce à un doublé de Ben Malango aux 44ème et 68ème minutes et de Mechack Elia à la 53ème minute. Tandis que ceux des « Salésiens » l’ont été par un doublé de Gladson Awako aux 60ème et 65ème minutes.

( Gaby Mass)