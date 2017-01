4ème édition: Les organisateurs annoncent la présence de JB Mpiana et Jean Goubald à Goma

La 4ème édition du Festival Amani a été lancée le 12 janvier courant à Kinshasa, lors de la conférence de presse au siège d’une banque de la place. La 4ème édition se tiendra à Goma, du 10 au 12 février prochain.

Tout en rappelant les objectifs cette année : promouvoir le vivre ensemble et la paix, réunir 36 mille festivaliers et promouvoir l’entreprenariat des jeunes, Eric De la Motte (photo point de presse) a fait savoir les trois pôles structurants de cette activité culturelle majeure. Il s’agit du volet Concert où il y aura sur deux podiums des artistes locaux, régionaux et internationaux y compris des groupes traditionnels qui viendront respectivement de Masisi, Rutshuru, Beni, Bukavu, Rwanda et Burundi.

Le deuxième volet est consacré à l’entrepreneuriat des jeunes. « Bien que notre festival international de musique et de danse ait pour vocation d’apporter la paix, il n’y a pas de paix sans travail. Et les meilleurs projets seront financés et soutenus par des coachs », a déclaré Eric de la Motte avant d’indiquer qu’il y aura cette innovation de After party avec les Djs de la région du Grand Lacs dont Dj Amaroula de Kinshasa, Body Salva de la Belgique, Franck Rossignol…

Présent à cette conférence, Dj Amaroula s’est dit être heureux d’être parmi les retenus pour le Festival Amani. « Je ne m’imaginais pas un jour que je pouvais être sélectionné pour chanter pour la paix. Surtout pour cette région où il y a beaucoup de violences. Je vais, ensemble avec les autres amis, apporter la joie et la danse aux familles qui ont connu toutes ces mauvaises choses dans cette partie de notre pays », a affirmé Dj Amaroula, auteur de la chanson « la banane ». Pour cette année, les Guest attendus au mois de février 2016 sont JB Mpiana et Jean Goubald Kalala.

Autres activités

Depuis la dernière édition, le Festival Amani organise Ekiden, un marathon de 42 km d’une course en équipes de six (6). Au total, 500 athlètes participent à ce sport de dimanche pour développer l’esprit de cohésion dans les entreprises et organisations de la ville, mais aussi créer un lieu de rencontre conviviale pour les sportifs de Goma.

Rappelons que l’ambition est d’inscrire la culture parmi les éléments fédérateurs de paix et de réconciliation de tous les habitants de la région des Grands Lacs.

(Onassis Mutombo)