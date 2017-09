4è réunion de haut niveau de l’Union Africaine: Vers un forum inter libyen à Addis-Abeba

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La 4ème réunion du comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye, présidée par le Chef de l’Etat Congolais, M. Denis Sassou N’guesso, a annoncé le 09 Septembre 2017 dans la capitale congolaise, la tenue d’un forum inter-libyen de réconciliation nationale à Addis Abeba (Ethiopie) en décembre prochain.

« Compte tenu du caractère urgent de la tenue de la conférence de réconciliation nationale en Libye, il importe de mobiliser l’appui international en faveur des efforts de l’UA. A cet effet, les membres du comité ont demandé à la commission de l’Union Africaine de convoquer dans les meilleurs délais une réunion du quartet », a notifié le communiqué final de cette concertation de Brazzaville.

Ainsi, le comité tout en rappelant qu’il ne peut y avoir des solutions militaires, a salué l’engagement de toutes les parties prenantes libyennes, à poursuivre les efforts, en vue de promouvoir une solution politique durable à la crise en Libye, a rapporté le communiqué final des travaux.

De même, les membres du comité de haut niveau sur la crise Libyenne, ont réaffirmé leur détermination à raffermir et dynamiser davantage leur action en faveur de la paix et la réconciliation nationale en Libye et promouvoir la tenue des élections démocratiques crédibles et régulières.

A l’ouverture de ce sommet de l’UA sur la crise en Libye, le Président du comité de haut niveau, le Congolais Sassou N’guesso, a interpellé les partenaires de la communauté internationale, à ne pas ignorer comme en 2011, la voix de l’Afrique dans la résolution de la crise Libyenne en cours.

« L’Union Africaine et sont comité n’ont pas d’agenda caché en Libye. Notre agenda est uniquement le retour de la paix et de la cohésion nationale, la défense de l’intégrité de ce pays » a rappelé le Président Sassou N’guesso.

Pour sa part, le président de la commission de l’UA, M. Moussa Faki Mahamat a lancé un appel pressant aux dirigeants politiques Libyens dont le Président du Conseil Présidentiel FAIEZ al-Serraj, le Président de la Chambre des Représentants Agila Saleh, le Président du Haut Conseil d’Etat, Abderrahman Swehli, ainsi qu’aux membres des comités de dialogue de la chambre des représentants et du haut conseil d’Etat, pour conjuguer leurs efforts et trouver un consensus, en transcendant les divergences politiques.

Par ailleurs, le représentant des Nations Unies pour la Libye, M. Ghassam Saramet a exhorté tous les acteurs dans la crise libyenne à agir vite et ensemble. A ce titre, l’ONU a invité les Présidents africains, membres du comité de haut niveau de l’UA sur la criselibyenne, à participer à la 72ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, prévue le 20 Septembre 2017 à New-York.

Enfin, la 4ème session du comité de haut niveau au Congo, a connu la participation entre autres des trois chefs d’Etat, du Congo, du Niger et de l’Afrique du Sud, ainsi que des représentants du Soudan, l’Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, Guinée, Tchad et Egypte, les représentants de l’ONU, de la Ligue des Etats Arabes, de l’Union Européenne (UE), des dirigeants politiques et des deux principaux protagonistes de la crise libyenne actuelle.

(Roch Bouka/ correspondant de la RTGA world au Congo-Brazzaville)