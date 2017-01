48 heures après son passage: Oly Ilunga au chevet de l’hôpital Kimbanguiste de Kimbanseke

Le ministre de la Santé Publique, le Docteur Oly Ilunga Kalenga a remis, le week-end dernier, un lot d’équipement médical au centre hospitalier Kimbanguiste situé dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Il s’agit là d’un don constitué des lits ordinaires, tables d’accouchement modernes et tables d’opération.

« Le chef de l’Etat aime les actes et je crois que c’est ce qui prime. C’est des actes qui nous permettent d’avancer et qui nous font avancer dans le sens du développement…On ne peut pas rester les bras croisés quand il y a un problème », a dit le ministre Oly Ilunga face à la presse.

Et lors de la remise des dons, le patron de la Santé Publique de la RDC s’est exprimé ainsi : « C’est juste avec beaucoup d’émotion, car lorsque je suis venu l’autre fois, vous m’avez comparé au bon samaritain. Mais, le bon samaritain c’était vous. C’est vous qui m’avez touché parce que vous faites avec les moyens que vous avez. Et voyant cela, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Le chef de l’Etat c’est quelqu’un qui aime poser des actes. C’est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, lorsque nous sommes rentrés au bureau, de dire qu’on ne va pas faire beaucoup de discours, mais l’essentiel c’est de montrer et de poser les actes. C’est ainsi qu’aujourd’hui, au nom du gouvernement, je suis venu pour vous donner un premier geste. On était touché de voir comment les mamans accouchent et dans quelles conditions elles dorment. Le chef de l’Etat vous avez promis de poser la première pierre de l’autre centre de santé que nous allons construire à Nkamba. On va continuer sur notre lancée et les actes vous montrerons comment vous nous avez touché par ce que vous faites et nous allons essayer de vous le rendre du mieux que nous pourrons ».

Satisfecit des bénéficiaires

A son tour, le responsable de l’hôpital n’a pas manqué de mots pour remercier le ministre pour ces dons du gouvernement de la République. « Excellence, laissez-nous exprimer la joie immense que nous ressentons en ce moment précis, car il y a 48 heures que vous avez effectué une visite officielle. Ce jour, vous revenez nous remettre des lits, dons de votre gouvernement qui constituent déjà une partie de réponse à nos problèmes. Cela traduit votre sensibilité à nos conditions de travail et aux souffrances de nos concitoyens. Cela justifie également la promptitude dans votre réaction et nous vous en remercions. Cela va sans doute améliorer les conditions du travail de personnel soignant dans cette plus grande institution hospitalière de la commune de Kimbanseke. C’est une satisfaction pour nous et un soulagement pour les malades que vous avez vu dormir à même le sol », a-t-il dit.

Il ne s’est pas limité là, mais a rappelé au ministre les promesses faites par le gouvernement de la République aux Kimbanguistes : « Excellence, nous attendons beaucoup de vous, notamment : l’achèvement et l’inauguration de la morgue, des matériels d’imagerie médicale, l’ambulance la réhabilitation complète de l’hôpital Kimbanguiste de Kinshasa comme promis par votre auguste personne ».

Enfin, le responsable du centre hospitalier Kimbanguiste promet au ministre Oly Ilunga l’accompagnement des Kimbanguites : « En ce qui nous concerne, nous allons soutenir sans réserve votre action pour le bien être de la population Kinoise en particulier et congolaise en général et faire bon usage de ce que vous allez mettre en notre possession. Par ce geste, vous nous réconfortons à améliorer ce que nous réalisons depuis des décennies pour la prise en charge de nos compatriotes ». Sommes toute, c’est par une note de satisfaction que le ministre Oly Ilunga a quitté le lieu de l’évènement, tout en les assurant que ce geste est peut-être le premier mais pas le dernier.

