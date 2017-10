Dans le cadre de la quinzaine de la femme rurale: Ouverture de l’exposition-vente des produits maraichers

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après avoir lancé officiellement la quinzaine de la femme rurale le 15 octobre dernier, la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a ouvert hier jeudi 19 octobre, l’exposition-vente des produits du travail de la femme rurale à Maisha Park, dans la commune de la Gombe. Elle va se clôturer ce samedi 21 octobre. Plusieurs membres du gouvernement de la République ont rehaussé de leur présence cette manifestation, bien évidemment les ministres du Développement Rural, Justin Bitakwira ; celui de la Formation professionnelle, Pierrot Weka et celle de la Culture et Arts, Astrid Madiya, ainsi que le bourgmestre de la commune de la Gombe, Dolly Makambo.

Dans son mot, le numéro 1 de la Gombe a félicité la patronne du Genre pour cette initiative qui rencontre la vision du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange. Par après, la représentante du numéro 1 de l’Onu/Femme en RDC a fait savoir qu’autonomiser la femme rurale, c’est lui rendre sa dignité, lui donner plus de moyens et de revenus visant son développement. Ensuite, les femmes rurales ont, par la bouche de leur porte-parole, souhaité que cette exposition soit une sorte de plaidoyer de la femme rurale remis aux autorités de la République afin d’améliorer ses conditions de travail.

Prenant la parole, la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a indiqué que cette manifestation de promotion des produits agricoles des femmes rurales et péri-urbaines est destinée à permettre aux productrices d’exposer et de vendre leurs produits, fruit de leur labeur et savoir-faire. C’est aussi, poursuit-elle, la promotion de leurs activités génératrices de revenus pour le développement de l’agriculture familiale et le maraichage.

« Il me semble utile, au préalable, de reconnaître l’importance de cette agriculture familiale qui nourrit le reste de la population de la ville-province de Kinshasa et ses environs », a déclaré la ministre Chantal Safou Lopusa.

Poursuivant son adresse, elle a affirmé qu’accroître la production agricole emmène le Gouvernement de la République à revisiter toutes les mesures indispensables à l’augmentation de la production, de l’accès aux terres pour des petites exploitations, la mise en place des structures de collecte, de stockage et de commercialisation.

« L’essentiel de la production agricole de nos campagnes est encore vendu sous forme brute sans aucune transformation. Ce qui limite fortement les recettes tirées de ces activités agricoles. Il faut donc favoriser la transformation de nos produits agricoles pour une meilleure maîtrise de toute la chaîne des valeurs des produits agricoles », a fait savoir la patronne du Genre.

Pour ce faire, Chantal Safou Lopusa a saisi cette occasion pour solliciter la disponibilité du Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO), l’Onu/Femme et d’autres partenaires au développement en collaboration avec le Gouvernement congolais à appuyer toutes les initiatives des femmes rurales qui visent à renforcer la capacité d’augmenter leurs productions et offrir une alimentation saine et naturelle.

Voulant rendre hommage à la femme rurale, Chantal Safou Lopusa a signalé que ces femmes représentent une proportion importante de la main d’œuvre agricole et assurent plus de 60% de la production alimentaire totale. Aussi, renchéri la ministre, compte tenu de la crise que traverse le monde, il faut prendre des mesures en faveur de cette couche sociale afin d’assurer la sécurité alimentaire en RDC.

« Je tiens à rendre hommage au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour les efforts qu’il ne cesse de fournir pour stimuler les initiatives locales en faveur des femmes rurales », a ajouté Mme Chantal Safou Lopusa.

Après cette série de discours, la ministre du Genre a fait visiter ses invités les différents produits agricoles exposés pour vente par nombreuses femmes rurales présentes à cette activité.

(Bernetel Makambo)