2ème jour du Congrès de l’Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC): Corneille Nangaa planche sur l’état des lieux du processus électoral

Le Président de la CENI, Corneille Nangaa était ce jeudi 04 mai l’orateur principal de la deuxième journée du Congrès de l’UNPC tenu au Centre Catholique Nganda dans la commune de Kintambo à Kinshasa, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la presse.

A cette occasion, le président de la CENI en a profité pour dérouler aux chevaliers de la plume l’état des lieux du processus électoral RD Congolais. Une donnée qui évolue dans un contexte politique particulier marqué par une pluralité des Partis politiques, avec un espace médiatique largement ouvert où pullulent de nombreuses chaînes de télévision, de stations de radio et une légion de titres de journaux.

Le Président de la CENI a salué le niveau très élevé des échanges qui devraient déboucher bien sûr sur une collaboration enclin de confiance mutuelle entre la CENI et l’UNPC. Ne parler que de la vérité des faits tout en décourageant la calomnie, les rumeurs afin d’accompagner avec efficacité le processus électoral en cours en RDC.

L’enrôlement des électeurs est effectif dans la province du Mai-Ndombe

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa, à la tête d’une forte délégation des élus nationaux, Députés et Sénateurs de différentes circonscriptions électorales de la province du Mai-Ndombe, est arrivé le mardi 02 mai 2017 à Inongo, Chef-lieu de province afin de lancer l’enrôlement des électeurs dans cette partie de la République Démocratique du Congo. Cette mission intervient seulement quelques heures de son retour à Kinshasa après avoir lancé l’opération de la révision du fichier électoral la veille dans la province du Kwilu à Bandundu ville.

Sur place à Inongo, Corneille Nangaa a été accueilli au pied de l’avion par le Gouverneur de province, M. Gentiny Ngobila qu’accompagnait toute la notabilité locale, ainsi qu’une foule venue nombreuse à l’aérodrome. Le cortège s’est ébranlé vers le centre ville. Première escale à l’école primaire Lwatekaka qui abrite un Centre d’inscription. Ici, le Président de la CENI a palpé la réalité de l’aménagement du Centre d’inscription en vue d’assurer un déroulement harmonieux de l’identification et de l’enrôlement des électeurs. Il a encouragé le personnel constitué essentiellement des Membres de Centre d’inscription (MCI) à un travail assidu. Dans la cour de l’école primaire Likwangola, une cérémonie grandiose de lancement officiel de l’opération de la révision du fichier électoral dans la province du Mai-Ndombe a drainé du monde de tous âges. Même la fine pluie qui s’est abattue sur la ville lacustre en l’espace d’une demi-heure n’a pas arrêté la ténacité des populations attentives aux différentes interventions.

Gentiny Ngobila sensibilise la population du Mai-Ndombe à un enrôlement massif

Pour le Gouverneur Gentiny Ngobila, l’occasion est à saisir par le peuple pour tracer le chemin qui favorisera le renouvellement des Institutions. L’enrôlement est une étape importante et primordiale pour la tenue d’élections apaisées, a t-il souligné. Le Gouverneur a ainsi invité la population à ne pas rater cette opportunité qui lui permettra de choisir, aux prochains scrutins, ses représentants à tous les niveaux. Gentiny Ngobila a aussi invité la population du Mai-Ndombe à sécuriser le matériel, le personnel et les infrastructures de la CENI partout à travers la province.

Corneille Nangaa invite les populations du Mai-Ndombe à un enrôlement massif

S’exprimant en Lingala, l’une des 4 langues nationales la plus utilisée dans la province du Mai-Ndombe, le Président de la CENI, Corneille Nangaa a exhorté la population à participer massivement à l’opération de l’identification et de l’enrôlement des électeurs. Devant une foule immense, il a présenté le spécimen de la nouvelle carte d’électeur avec toutes ses composantes.

L’autre temps fort ayant marqué la journée du 02 mai à Inongo est l’enrôlement du Gouverneur de province Gentiny Ngobila qui a reçu le premier la nouvelle carte d’électeur. A cette occasion, il a dans une déclaration, appelé tous ses administrés à lui emboîter le pas. La délégation a visité le Centre d’inscription implanté à l’Institut Tosalisana.

Le Président de la CENI a Coprésidé avec l’Honorable Président de l’Assemblée provinciale le même jour en fin d’après-midi la séance académique à l’intention des parlementaires. C’était dans la salle polyvalente Maurice Mpolo.

Au cours de cette rencontre, les notabilités et même les élus nationaux venus de Kinshasa et présents à Inongo ont posé un certain nombre de problèmes liés notamment à la limitation des territoires, groupements ou villages. Ces élus ont émis des inquiétudes relatives au basculement ou la migration de certains électeurs d’un point à un autre si on ne traite pas la question avec minutie. Le Président de la CENI leur a fourni des explications documentées et de la cartographie concernant l’emplacement des territoires et groupements. Corneille Nangaa a tenu à apaiser les esprits surchauffés en responsabilisant les représentants du peuple à sensibiliser les populations à s’enrôler à leurs lieux de résidence.

Dans la première partie de la matinée du mercredi 03 mai 2017, avant son retour à Kinshasa, au siège du Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI à Inongo, Corneille Nangaa a présidé la réunion opérationnelle qui a concerné les Cadres et Agents de la Centrale électorale. A cette occasion, le Président de la CENI a donné des orientations claires au personnel de la CENI quant au déroulement de l’opération de la révision du fichier électoral et cela, dans le souci de rendre effectif l’enrôlement des électeurs dans les 8 territoires de la province du Mai-Ndombe, à savoir Bolobo, Inongo, Kiri, Kutu, Kwamouth, Mushie, Oshwe et Yumbi.

A la résidence du Gouverneur de province, c’est le Comité provincial de sécurité qui s’y est réuni pour arrêter les mesures nécessaires en vue de la sécurisation de l’opération de l’identification et d’enrôlement des électeurs.

Le Rapporteur de la CENI arrive à Isiro

Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba est arrivé hier jeudi à Isiro, Chef-lieu de la province du Haut Uélé pour procéder au nom du Président de la CENI au lancement de l’opération de la révision du fichier électoral dans cette partie du pays.

Après l’escale de Kisangani dans la province de la Tshopo, le Rapporteur de la CENI s’est rendu directement à Isiro où il a été accueilli par le Ministre provincial de l’Intérieur de la province du Haut Uélé, M. Guillaume Leu et le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI, M. Etienne Akanziade et les Cadres et agents de la CENI ainsi qu’une foule venue nombreuse à l’aéroport Matari d’Isiro.

Après les échanges sur l’état d’avancement des préparatifs en vue du lancement de l’opération, la délégation s’est rendue au gouvernorat de province afin d’échanger avec les autorités provinciales sur les dispositions sécuritaires. Ici, l’autorité provinciale à assurer que sa population est prête à prendre d’assaut les centres d’inscription car elle n’attendait que le lancement de l’opération.

Occasion pour le Rapporteur de la CENI de demander à la population de Haut Uélé d’être exemplaire et de venir s’enrôler massivement car c’est une compétition entre différentes entités. La CENI attend enrôler 2 millions d’électeurs dans cette province.

Après le gouvernorat, le Rapporteur de la CENI a tenu une réunion technique avec tous les membres du Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI, réunion élargie avec la présence du Vice-gouverneur pour les derniers réglages. Tout compte fait, l’opération de révision du fichier électoral sera lancée ce vendredi 05 mai 2017 dans la province du Haut Uélé.

(JMNK/Ceni)