2017-La bataille continue : Merci à tous ceux qui nous font confiance

Chers Internautes,

En ce premier jour de l’an et comme le veut la tradition, qu’ il me soit permis de vous adresser en mon nom propre et à celui de la Rédaction Numérique du groupe l’ Avenir, nos vœux de santé, bonheur, longévité et prospérité, tant pour vous-même, que pour vos proches.

En effet, 2016 qui appartient désormais à l’ histoire aura été une année à la fois historique et fabuleuse pour nous. En plein processus de digitalisation de son contenu, c’est à la mi-2016 qu’ il a plu à la Direction Générale de matérialiser sa volonté d’ intégrer au sein du « Groupe l’ Avenir », une Direction Numérique. Une rédaction web autonome, chargée de gérer, alimenter, actualiser et interagir avec vous sur les plateformes digitales du Groupe « un site internet, une application mobile, deux chaînes You tube, deux pages et trois comptes Facebook, trois comptes Twitter, Google+,instagram… ». Une si lourde responsabilité pour une petite mais très dynamique équipe multimédia que nous gérons au quotidien depuis bientôt six mois et dont le sérieux dans le travail ainsi le professionnel dans le traitement de l’ information ont franchi les frontières nationales.

Puisqu’ on y est, parlons-en. Les plateformes digitales du Groupe l’ Avenir c’ est en moyenne, quinze à 20 dépêches par jour pour au moins 600.000 visiteurs mensuels sur www.groupelavenir.org. Une communauté de près de 50. 000 personnes sur nos réseaux sociaux. Des émissions variées, reportages enrichissants et autres dépassant 50 000 à 80 000 vues et plus. Merci à tous ceux qui ont franchi notre porte, qui ont gouté, qui nous ont fait confiance, qui sont revenus, qui ont parlé de nous, qui nous font partager des évènements, des rires, des confidences…

Depuis six mois, nous nous inscrivons dans une nouvelle dynamique insufflée par notre hiérarchie, dynamique qui consiste à vous apporter en un clic, de l’ information neutre et sans passion, où et quand vous le voulez. Nous le pouvons, nous le faisons et nous l’ avons démontré. Grâce à vous, www.groupelavenir.org est devenu un site de référence pour les informations de la RDC et des Grands-Lacs mais aussi un exemple de réussite pour un média traditionnel en pleine mutation.

En 2017, mon équipe et moi-même, comptons redoubler d’ efforts pour qu’ aucun de vous tous ne regrette d’ avoir cliqué sur nos liens et que chaque randonnée sur nos plateformes soit un moment d’ information, de formation et de divertissement. Nous restons ouverts à vos remarques et suggestions et vous rassurons de notre détermination à vous fournir une information crédible sur tous les thèmes, traitée dans les règles de l’ art et sans compromission aucune sur la fragile société congolaise.

Chers Internautes,

L’année qui a commencé depuis quelques heures est une année de plusieurs enjeux. Les uns aussi plus difficiles que les autres. Le chef de l’Etat l’a si bien dit dans son message de nouvel an. Une année éminemment électorale, a en croire le compromis politique signé hier à la Cenco. Mais les défis à relever ne sont pas d’ ordre électoral. Pour cela, discutons, dépassons nos contradictions et nos querelles. Nous avons toutes les raisons d’être fiers de notre patrie et de croire en notre avenir. Une Nation, c’est la chance de vivre et d’appartenir à une communauté unie par son histoire et par sa culture. C’est construire un avenir pour nos enfants.

Malgré tous ces problèmes et ces difficultés dont il faudra tout faire pour nous en sortir, permettez-moi, chers internautes, d’y ajouter un autre vœu, personnel celui-là. En mon nom et au nom de tous mes collaborateurs, qui font le maximum pour vous satisfaire, je vous souhaite, à vous et à vos familles, une bonne et heureuse année 2017.

J’espère que vos projets trouveront des issues positives et se concrétiseront par d’aussi beaux succès que ceux rencontrés l’an passé.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Jean Pierre KAYEMBE MUKEKUA

Directeurs des Infos Numériques