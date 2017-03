1ère femme engagée au Groupe L’Avenir: Mme Mireille Kavungu se dévoile

Première femme engagée au Groupe de presse L’Avenir, Mme Mireille Kavungu, Assistante du PDG du Groupe L’Avenir, l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, se dévoile aujourd’hui aux nombreux lecteurs de « L’Avenir-femme ». Cette femme qui a passé près de 16 ans dans cette entreprise, donne dans les lignes qui suivent, les secrets de son ancienneté au côté d’un grand homme de la trempe de l’enfant terrible du Mont Amba. Même si les difficultés font partie de la vie de beaucoup de gens, cette dame forte avoue qu’elle n’en a pas connues dans sa longue carrière. Raison pour laquelle elle doit servir non seulement de modèle, mais aussi d’exemple aux jeunes, qui constituent par ailleurs l’avenir de cette grande entreprise de presse.

C’est en février 2001 que Mme Mireille Kavungu atterrit au Groupe de presse L’Avenir, où elle est recrutée comme Assistante du PDG Pius Muabilu Mbayu Mukala. Et ce, à l’époque où la RTGA/ Tv et Radio n’était encore qu’un projet. Comme on peut bien s’en rendre compte, cette femme a rejoint l’entreprise lorsque celle-ci n’était qu’en ses débuts. Et d’expliquer que dès le départ, il n’y avait que la « mère nourricière » Presse écrite, et le personnel en effectif fort réduit. Pour elle, le Groupe L’Avenir, c’est une entreprise des médias qui tourne bien et fait la fierté tant en République démocratique du Congo qu’à l’étranger.

A la question de savoir, quel est le secret de sa longévité aux côtés d’un opérateur politique et économique du pays, Mme Mireille Kavungu conseille qu’il ne faut jamais parler lorsque vous n’avez rien à dire. En plus, elle encourage ses contemporains à beaucoup écouter, pour améliorer la façon d’être et de travailler. Pour elle, il faut éviter le plus bas, c’est-à-dire, ne pas être amie de tout le monde, mais coopérer avec tout le monde, dans le cadre de son travail. Un autre secret et non des moindres, c’est l’apprentissage. Mme avoue avoir beaucoup appris, surtout de Mme Dady Kamuanya, à l’époque réceptionniste (secrétaire) du Groupe de presse L’Avenir.

Comme souvenirs qu’elle garde de son travail au Groupe de presse L’Avenir, elle remercie son patron de lui avoir accordé des voyages. Ceci lui a permis de participer aux conférences internationales, dans plusieurs pays africains, européens, américains, asiatiques. Voilà qui a aussi forgé son caractère. Elle conseille à la génération montante de toujours viser loin et e ne pas se limiter.

Lorsque vous invitez Mme Mireille Kavungu chez vous, sachez qu’elle raffole le « Fumbwa et le Likayabu », comme tout Mukongo qui se respecte. Et comme distraction, cherchez-la dans la musique religieuse où elle consomme tout ce que le pasteur Moïse Mbiye de l’Eglise Cité Béthel met sur le marché du disque chrétien.

“Propos recueillis par Jean-Marie Nkambua“