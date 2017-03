19 décembre : Mende qualifie de « mensonger », le rapport du BCNUDH

Après les conclusions alarmantes du bureau conjoint des nations-unies aux droits de l’ homme sur les événements de la mi-décembre, Lambert Mende annonce une sortie médiatique musclée ce jeudi, 02 mars. Le porte-parole du gouvernement promet de recadrer le BCNUDH.

Dans son rapport publié hier, l’agence onusienne parle de près de 40 personnes qui seraient mortes lors des manifestations des 19 et 20 décembre 2016. Le rapport du BCNUDH accable particulièrement les forces de défense et sécurité d’ être à la base de ces tueries à balle réelle. « Une violence planifiée par l’ opposition en ne laissant rien au hasard », estime pour sa part, la ministre des droits humains.

« Nous voulons prouver que ce rapport contient des mensonges, et on a des éléments que nous allons démontrer pour faire comprendre à l’opinion que ce rapport vise à répondre à la demande de certains individus pour nuire aux institutions de la RDC », ajoute pour sa part, Lambert Mende, ministre de la communication et médias.

Jean Pierre Kayembe