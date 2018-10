15ème Coupe de la Confédération de la CAF: L’AS V.Club depuis ce matin à Port- Saïd en Egypte

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’AS V.Club de Kinshasa, champion du Congo en titre et la seule formation restée en lice pour la Coupe Interclubs de la CAF, a quitté Casablanca hier dimanche pour le Caire en Egypte, par vol de Royal Air Maroc, en route pour Port -Saïd à 160 Km du Caire par Autocar, pour atteindre cette ville ce lundi matin.

Le représentant de la Rdc jouera ce mercredi 03 octobre à 20 h00’ heure de Kinshasa contre l’équipe locale d’Al Masry en match aller des demi-finales de la 15ème Coupe de la Confédération. C’est la quatrième confrontation de l’AS V.Club contre les équipes du Nord d’Afrique.

L’AS V.Club vient d’accomplir 8 jours de stade bloqué à Casablanca. Selon son entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwange joint par Radio Okapi peu avant de quitter Casablanca, il a déclaré ce qui suit : « Nous avons encaissé plus de buts sur balle arrêtée. Nous nous sommes consacrés à travailler sur toutes les balles de ce genre. Nous tremblions sur toutes les balles arrêtées ou sur les coups des pieds de coin. Il regrette en tant que sélectionneur national l’élimination du TP Mazembe, car les deux équipes faisaient la fierté du football congolais et démontraient la santé du championnat de la RDC avec fibre optique. Notre objectif était les demi-finales. Maintenant que nous y sommes, nous devons viser la suite ». Bonne chance aux Dauphins Noirs.

Gaby Mass

